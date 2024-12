Dexter: Original Sin lässt den Serienkiller auf unerwartete Weise zurückkehren

Dexter Morgan mordet wieder. Michael C. Halls Serienkiller kehrt bei Paramount+ in der neuen Serie Dexter: Original Sin zurück. Hier bekommt ihr alle Fakten zum wachsenden Universum der Kultfigur.

Dexter ist zurück. Die neue Prequel-Serie Dexter: Original Sin haucht dem berühmt-berüchtigten Serienkiller, den Michael C. Hall 2006 bis 2013 in 8 Staffeln Dexter sowie 2021/22 in der Miniserie Dexter: New Blood verkörperte, neues Leben ein. Im Podcast stellen wir euch das Spin-off vor und erklären, wie es zum Rest des auch in Zukunft weiter wachsenden Serienkiller-Universums passt.

Dexter ist wieder da: Was ihr zu Original Sin wissen solltet

Dexter: Original Sin erzählt die Vorgeschichte eines jüngeren Dexter (Patrick Gibson), allerdings untermalt von der altbekannten Kopfstimme von Michael C. Hall. Im Jahr 1991 spürt der junge Mann in Miami bereits den düsteren Trieb zu morden in sich. Sein Adoptivvater Harry (Christian Slater) versucht ihn mit einem Code und festen Regeln in die Gesellschaft einzugliedern, während Schwester Debra (Molly Brown) von nichts ahnt. Als Dexter sein Praktikum in der Forensik-Abteilung der Polizei beginnt, ahnt er jedoch, dass er noch ein anderes Ventil für seine Mordlust braucht und bald landet das erste Opfer in Plastik gehüllt auf seinem Tisch.

Dexter: Original Sin ist dabei überraschenderweise nicht nur ein Prequel, sondern auch eine Fortsetzung, wie das Publikum schon in den ersten Minuten erfährt. Die neue Serie knüpft an die bisherigen Staffeln Dexter an und schlägt mit einem Kniff die Brücke zur nächsten, für 2025 angekündigten Sequel-Serie namens Dexter: Resurrection. Wir stellen euch alle wichtigen (neuen und alten) Figuren der teils verblüffend ähnlichen Besetzung vor und sprechen über das Phänomen und die Zukunft von Dexter.

Die neue Dexter-Serie umfasst 10 Episoden und streamt aktuell mit wöchentlich neuen Folgen bei Paramount+ .

Über folgende Dexter-Facetten sprechen wir im Podcast:

00:02:30 - Die Serie und das Phänomen Dexter

00:13:25 - Dexter als kontroverse Hauptfigur

00:20:29 - Dexter: Original Sin - Darum geht's

00:23:26 - Wie passt Original Sin ins Dexter-Universum? (Spoiler)

00:28:14 - Die wichtigsten Figuren in Original Sin

00:38:59 - Serienvergleich: Parallelen, Easter Eggs und Unterschiede

00:48:13 - Ausblick: Dexters Serien-Zukunft

Schaut hier den Trailer zu Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dexter: Original Sin streamt exklusiv bei Paramount+. Um den Streaming-Dienst auszuprobieren, könnt ihr für 7 Tage auch ein kostenloses Probeabo abschließen.



