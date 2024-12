Die 5. Dexter-Serie ist doch noch nicht tot: Der schlimmste Gegner des Serienkillers kehrt zurück

Die Welt von Serienkiller Dexter wächst schneller, als man zählen kann. Eine Serie zu seinem ärgsten Feind, die zwischenzeitlich abgesagt schien, ist nun doch weiterhin in Planung.

Die Serie Dexter ist bei Paramount+ * gerade in ihre dritte Runde gegangen. Dexter: Original Sin erzählt von den mörderischen Anfängen des Serienkillers Dexter Morgan. Nachdem die Miniserie Dexter: New Blood eine Fortsetzung war, ist die neuste Serie also (größtenteils) ein Prequel. Neben der bereits für nächstes Jahr angekündigten vierten Dexter-Serie Dexter: Resurrection ist aber auch ein Spin-off zum schlimmsten Gegner von Michael C. Halls Figur noch nicht vom Tisch, wie nun überraschend bekannt wurde.

Dexters Serien-Universum wächst weiter: Der Trinity-Killer kommt verjüngt zurück

Die Meldungen zu neuen Dexter-Serien können bei Fans des berühmt-berüchtigten Serienkillers schon mal für Verwirrung sorgen: Nach dem erneut umstrittenen Ende der Sequel-Serie New Blood vermeldete Showrunner Clyde Phillips vor fast zwei Jahren, dass 3 neue Dexter-Serien in Planung seien: eine über Dexters Jugend, eine über Harrison und eine über den Trinity-Killer. Diesen Sommer verkündete das Team dann überraschend bei der Comic-Con nur 2 neue Dexter-Serien: Der junge Dexter (Original Sin) war immer noch dabei, dafür kam brandneu eine weitere Fortsetzung mit Michael C. Hall dazu (Resurrection).

Die Serie zu Dexters Sohn Harrison sowie die Anfänge des Trinity-Mörders schienen damit vom Tisch. Gerüchteweise hieß es, die Geschichte zu Dexters gefährlichstem Feind aus Staffel 4, Arthur Mitchell (John Lithgow), seien vom Tisch. Wie Deadline nun jedoch berichtet, ist Trinity andere als tot, sondern als Serie weiterhin in Entwicklung. Clyde Phillips verriet dem Branchenblatt diesen Dezember:

Wir haben die gesamte Trinity-Killer-Serie geschrieben. Im Moment liegt sie nur auf Eis. John Lithgow hat zugestimmt, die Stimme seines jüngeren Selbst zu sprechen, so wie Michael C. Hall [es für Original Sin tut].

Arthur Mitchell war Dexters großer Gegner in der gepriesenen 4. Staffel der Hauptserie. Er ermordete (entgegen seines Namens) nicht nur drei, sondern immer vier Opfer im selben Schema, bevor er weiterzog. Wie Dexter lebte er als Familienvater und war schwer zu schnappen. Am Ende wurde er von Dexter zwar erwischt und getötet, aber nicht ohne vorher dessen Frau Rita in der Badewanne ermordet zu haben.

Vorrang haben vor der Trinity-Serie aktuell die zwei anderen Dexter-Serien – Original Sin, die aktuell wöchentlich ausgestrahlt wird, und Resurrection, die ab Januar gedreht wird und im Juni 2025 starten soll. Das bedeutet aber nicht, dass Trinity nicht zu einem späteren Zeitpunkt das Dexter-Universum weiter wachsen lassen wird, solange das Publikum weiterhin Interesse an Geschichten aus seiner mörderischen Welt zeigt.

Diese Serien gehören in Zukunft zum Dexter-Universum:

Podcast: Das Serienkiller-Universum von Dexter wächst mit der neuen Serien Original Sin

In Dexter: Original Sin meldet sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller zurück – nach 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22). In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.

Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.

