Neue Dexter-Serie schnappt sich einen der größten Game of Thrones-Stars: Er soll der nächste Gegenspieler des Serienkillers werden

Die neue Dexter-Serie Wiedererwachen schnappt sich nach Tarantino-Liebling nun auch einen Game of Thrones-Star. Und der könnte Dexter gefährlich werden.

Erst vor wenigen Wochen ist mit der Prequel-Serie Dexter: Original Sin eine neue Serie des beliebten Serienkiller-Universums gestartet, doch schon in wenigen Monaten soll es Nachschub geben. Mit Dexter: Wiedererwachen steht bereits eine weitere Serie um den von Michael C. Hall gespielten Mörder in den Startlöchern, dessen namhafter Cast nun einen weiteren Eintrag erhalten hat: Game of Thrones-Star Peter Dinklage.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage wird in neuer Dexter-Serie zum Gegenspieler

Wie Deadline berichtet, wird Dinklage in Dexter: Wiedererwachen in die Rolle des Milliardärs Leon Prater schlüpfen. Nach außen scheint Leon ein großzügiger Menschenfreund zu sein, doch hinter der Fassade zieht er die Strippen gemeiner Intrigen. Somit soll Prater einer der großen Gegenspieler von Dexter in der neuen Serie werden.

Vor kurzem wurde Kill Bill-Star Uma Thurman in der Rolle der Sicherheitsbeauftragten Charley bekanntgegeben, die nach ihrer Vergangenheit als Special Ops Officer einem wohlhabenden Mann zur Seite steht. Nun haben wir die Antwort darauf, für wen Thurmans Figur als rechte Hand fungiert. Dexter kann sich also jetzt schon warm anziehen.

Neben Dinklage, Thurman und Michael C. Hall sind bereits vier Dexter-Rückkehrer für die Serie bestätigt worden, darunter auch Angel Batista (David Zayas). Als kreative Kraft hinter Wiedererwachen fungiert Serienschöpfer Clyde Phillips, der schon die originale Dexter-Serie sowie die Spin-offs New Blood und Original Sin in Stellung brachte. Monica Raymund (Dexter: Original Sin) wird vier der sechs Episoden inszenieren.

Hört hier einen Podcast zum wachsenden Dexter-Universum:

Wann und wo startet Dexter: Wiedererwachen mit Peter Dinklage?

Ein Startdatum ist für Dexter: Wiedererwachen noch nicht bekanntgegeben worden. Zuletzt wurde jedoch ein Start im Juni 2025 anvisiert. Ebenso wie die letzten beiden Spin-off-Serien aus dem Dexter-Universum soll auch Wiedererwachen bei Parmount+ im Streaming veröffentlicht werden.