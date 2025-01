Dexter-Rückkehr wird noch besser: 3 bekannte Figuren kehren neben Michael C. Hall mit ihren Original-Stars zurück

Dexter ist nicht totzukriegen. Noch dieses Jahr kehrt der Serienkiller in der Sequel-Serie Dexter: Wiedererwachen zurück. Und mindestens drei weitere bekannte Figuren sind neben Michael C. Hall noch dabei.

Auch über 11 Jahre nach dem Finale von Dexter ist die Geschichte des Serienkillers noch nicht zu Ende. Aktuell läuft bei Paramount+ mit Dexter: Original Sin die bereits dritte Dexter-Serie. Als Prequel beleuchtet sie die mörderischen Anfänge des jungen Polizei-Praktikanten im Miami des Jahres 1991. Das ist aber längst nicht alles: Bereits diesen Sommer springt das Franchise mit dem nächsten Ableger zurück in die Gegenwart.

Als waschechte Fortsetzung bringt Dexter: Wiedererwachen (oder im Original auch Dexter: Resurrection) Michael C. Hall als Dexter zurück. Für Fans gibt es außerdem noch eine weitere Überraschung: Drei weitere Fanlieblinge wurden für das Sequel bestätigt.

4 Rückkehrer sind für die nächste Dexter-Serie bestätigt

Wie unter anderen Deadline berichtet, wird David Zayas erneut in die Rolle des Fanlieblings Detective Angel Batista schlüpfen, der zuletzt mit einem kurzen Gastauftritt am Ende von Dexter: New Blood überraschte. Ebenfalls wieder mit dabei ist James Remar als Harry Morgan, der Dexter als väterlicher "Geist" acht Staffeln lang begleitete.

Dass es sich bei Dexter: Wiedererwachen wirklich um eine direkte Fortsetzung zu New Blood handelt, bestätigt die Rückkehr von Jack Alcott nun endgültig. Dieser verkörperte zuletzt die ältere Version von Dexters Sohn Harrison Morgan, der am Ende der ersten Sequel-Serie einen tödlichen Schuss auf seinen Vater abfeuerte.

Wie Dexter: Original Sin jedoch in seinen Eröffnungsmomenten enthüllte, konnte Dexter dem Tod von der Schippe springen. Konkrete Details zur Weiterführung seiner Geschichte werden allerdings noch unter Verschluss gehalten. Landet er womöglich in Haft und muss sich für all seine Morde vor Gericht verantworten? Vielleicht gibt das Original Sin-Finale, welches am 14. Februar 2025 bei Paramount+ erscheint, bereits erste Hinweise.

Wann startet Dexter: Wiedererwachen bei Paramount+?

Ein konkreter Starttermin für die mittlerweile vierte Dexter-Serie ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings soll wohl ein Start im Juni 2025 angepeilt werden. Ganz unwahrscheinlich ist dies nicht. Denn schon diese Woche starten die Dreharbeiten zu Dexter: Resurrection in New York.

Mehr zum Dexter-Universum und der Prequel-Serie Original Sin erfahrt ihr im Podcast

In Dexter: Original Sin meldet sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller aus 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22) zurück. In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.