Neue Dexter-Serie schnappt sich Tarantino-Star: Was die Besetzung über die geheime Fortsetzung verrät

Das Serienkiller-Universum von Dexter wächst weiter. Nach der Miniserie Dexter: New Blood und dem jüngst gestarteten zweiten Serien-Ableger Dexter: Original Sin wird aktuell die nächste Fortsetzung gedreht, Dexter: Wiedererwachen. Diese lässt sich beim Cast nicht lumpen und hat nun einen waschechten Quentin Tarantino-Star besetzt: Uma Thurman.



Uma Thurman soll in neuster Dexter-Serie zur Geheimagentin werden

Wie unter anderem Variety berichtet, ist die Pulp Fiction-Darstellerin Uma Thurman frisch zur Besetzung von Dexter: Wiedererwachen gestoßen. Die Dreharbeiten sind diesen Monat in New York gestartet. Außer dass die Serie den überraschend lebendigen Hauptdarsteller Michael C. Hall zurückbringt und nach allen bisherigen Geschichten angesiedelt ist, ist zur Handlung noch nicht viel bekannt. Vier Dexter-Rückkehrer wurden aber schon bestätigt, darunter auch Polizist Angel Batista (David Zayas).

Uma Thurman wird Charley spielen, eine neue Dexter-Figur, bei der es sich um die Sicherheitschefin eines mysteriösen Milliardärs handelt: Leon Prater. Ihre Rollenbeschreibung verrät zugleich mehr zur Handlung der Serie. Als einstige Spezialeinheit-Offizierin hat Charley in hochrangigen Security-Aufträgen gearbeitet, bevor sie zur sorgfältigen und einfallsreichen rechten Hand von Leon wurde (dessen Darsteller noch unbekannt ist). Mit Blick auf bisherige Dexter-Staffelgegner ließe sich spekulieren, dass der Serienkiller mit diesem Duo neue Gegenspieler erhält. Vielleicht kann Thurman bei ihrem wehrhaften Comeback dann sogar erneut ihre Kill Bill-Fähigkeiten auspacken?

Schon die aktuell laufende Prequel-Serie Dexter: Original Sin brachte zwei Stars der 90er/00er Jahre auf den Bildschirm zurück: Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) und Sarah Michelle Gellar (Buffy). Das Casting von Uma Thurman scheint in eine ähnliche Kerbe zu schlagen, eine berühmte Darstellerin, die mittlerweile aus international erfolgreichen Großproduktionen verschwunden war, zurückzuholen.

Wann startet Dexter: Wiedererwachen mit Uma Thurman?

Ein konkretes Startdatum hat Dexter: Wiedererwachen (im Original Dexter: Resurrection) noch nicht. Allerdings wird derzeit ein Start im Juni 2025 anvisiert. Genau wie die zwei letzten Dexter-Spin-offs von Serienschöpfer Clyde Phillips kommt auch die dritte Serie dann im Stream zu Paramount+ *. Die Original-Dexter-Serie streamt darüber hinaus derzeit auch bei Netflix.

Das wachsende Dexter-Universum im Podcast erklärt

In Dexter: Original Sin meldet sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller aus 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22) zurück. In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.

Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.



