Neue Doctor Strange 2-Hinweise bringen Deadpool endlich ins MCU – aber es gibt einen Haken

Aufmerksame Marvel-Fans wollen auf dem neuen Doctor Strange 2-Poster Deadpool erkannt haben. Auch wenn der mögliche Auftritt noch geheim gehalten wird, ist das ziemlich wahrscheinlich.

Zum Super Bowl wurde auch ein neuer Doctor Strange 2-Trailer veröffentlicht, der mit purem Marvel-Wahnsinn wie X-Men-Verbindungen begeistert. Neben den spannenden Details aus dem Trailer haben aufmerksame MCU-Fans jetzt aber das Poster zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness nochmal besonders unter die Lupe genommen – und womöglich Deadpools ersten Auftritt im MCU enthüllt!

Schaut hier noch den neuen Doctor Strange 2-Trailer:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Nahaufnahme von Doctor Strange 2-Poster sieht verdächtig nach Deadpool aus

Auf dem Poster zerspringt das Glas des Sanctum Sanctorums in viele Scherben, in denen sich zahlreiche MCU-Charaktere spiegeln. Wie Comic Book berichtet, haben einige Marvel-Fans direkt die Lupe ausgepackt, um in einer Scherbe anscheinend Deadpool zu erkennen:

Gerade im direkten Vergleich zu Ryan Reynolds' Antihelden mit dem Finger vor dem Mund ist die Ähnlichkeit schon sehr auffällig. Auch Deadpool-Comicautor Rob Liefeld hat die Meldung von Comic Book auf Twitter aufgegriffen und mit drei Emojis kommentiert, die augenzwinkernde, belustigte Geheimniskrämerei ausdrücken:

Comic Book weist auch darauf hin, dass Ryan Reynolds teilweise jetzt schon bei der Google Suche als Teil der Besetzung von Doctor Strange 2 auftaucht. Diese Info hat aber einen Haken, denn der Google-Algorithmus ordnet Stars manchmal automatisch der Besetzung zu, sobald über die Person häufiger in Verbindung mit dem Film oder der Serie berichtet wird.

Deadpool-Auftritt in Doctor Strange 2 ist auf jeden Fall denkbar

Seitdem Disney die Rechte an Deadpool durch die Übernahme des Studios 20th Century Fox bekommen hat, war ein Auftritt des frechen Antihelden im Marvel Cinematic Universe nur noch eine Frage der Zeit. Doctor Strange 2 wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um beide Welten erstmals aufeinanderprallen zu lassen.

In Spider-Man: No Way Home wurde das Multiversum schon dazu genutzt, um die Stars Andrew Garfield und Tobey Maguire aus vergangenen Marvel-Universen zu Andrew Garfield zu bringen. Da Benedict Cumberbatch als Doctor Strange in der Fortsetzung verschiedene Welten durch das Multiversum bereisen wird, steht einem überraschenden Auftritt von Deadpool nichts mehr im Weg.

Schaut hier noch unsere Video-Review zum neuen Doctor Strange 2-Trailer:

Doctor Strange 2 Trailer mit Professor X und Scarlet Witch sieht MEGA aus!

Schlauer sind wir spätestens ab dem 4. Mai, wenn Doctor Strange 2 in den deutschen Kinos startet.

Wollt ihr Deadpool in Doctor Strange 2 sehen?