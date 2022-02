Mit X-Men-Figur? Gewaltiger neuer Trailer zu Doctor Strange 2 verspricht multiversalen Marvel-Wahnsinn

Marvel hat einen neuen Teaser Trailer zu Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness veröffentlicht. Sehen wir in dem Clip die Rückkehr der X-Men-Figur Charles Xavier?

Das Marvel Cinematic Universe erforscht mit Doctor Strange 2 in diesem Jahr die verschiedenen Realitäten des Multiversums und knüpft damit nahtlos an Spider-Man: No Way Home an. Im Rahmen des Super Bowl wurde nun ein neuer Einblick in den von Sam Raimi inszenierten Multiversums-Wahnsinn mit Benedict Cumberbatch veröffentlich:

Mit X-Men-Figur? Der neue Teaser-Trailer zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness

Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness - Trailer 2 (English) HD

Bei Minute 1:20 taucht eine Figur auf, die nur von hinten gezeigt wird und in den Untertiteln lediglich als "Mystery Voice" gekennzeichnet wird. "We should tell him the truth/Wir sollten ihm die Wahrheit sagen", sagt sie. Sie klingt verdächtig nach Patrick Stewart, der in den X-Men-Filmen Charles Xavier verkörperte. Ob er es wirklich ist, ist nicht bestätigt. Aber wenn, dann wäre das ein großer Schritt, der natürlich gut zum Thema des Films, dem Multiversum, passt. Entsprechend aufgeregt sind die Fans bei Twitter:

Darum geht es in der MCU-Fortsetzung Doctor Strange 2

Nach den Ereignissen aus Spider-Man: No Way Home muss Dr. Stephen Strange (Cumberbatch) erkennen, dass die Gefahren des Multiversums in seine Welt gelangt sind. Gemeinsam mit der Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), der Jugendlichen America Chavez (Xochitl Gomez) sowie weiteren magischen Verbündeten begibt sich Strange auf eine gefährliche Reise durch die alternativen Realitäten des Multiversum.

Welche Überraschungen bringt das Marvel-Multiversum in Doctor Strange 2?

Viele wilde Spekulationen und Theorien ranken sich um die großen Überraschungen in Doctor Strange 2, die das multiversale Cameo-Fest aus Spider-Man: No Way Home nochmal überbieten könnten. Achtung, potenzielle Spoiler:

Hier könnt ihr nochmal den erste Doctor Strange 2-Teaser anschauen

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im großen Topf der Marvel-Gerüchteküche finden sich Auftritte von X-Men (was mit Blick auf Wandas Comic-Ursprung absolut Sinn ergibt), die Fantastic 4, die Rückkehr des beliebtesten Marvel-Antihelden sowie der Zusammenschluss der Illuminati, die sich aus zahlreichen Varianten bekannter Marvel-Held:innen zusammensetzen könnten.

Wann startet Doctor Strange 2 in den deutschen Kinos und auf Disney+?

Am 4. Mai 2022 wird Doctor Strange 2 planmäßig in den deutschen Kinos starten. Er ist der erste MCU-Blockbuster im neuen Jahr. Der Streamingstart auf Disney+ soll Gerüchten zufolge bereits im Sommer erfolgen. Welche Marvel-Abenteuer danach starten, findet ihr in unserer Übersicht mit alle kommenden Marvel-Filmen 2022 und danach.

