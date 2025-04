Lucy hat in der neuen The Rookie-Folge endlich die große Erkenntnis: Luftsprünge bei Chenford-Fans

Die neue The Rookie-Folge hatte es für Chenford-Fans in sich. Denn ein Wahrheitsserum führte zu großen Geständnissen zwischen Tim und Lucy.

Die Will They, Won't They-Trope ist wohl eines der spannungsgeladensten Zugpferde des Network-TVs. Bei zahlreichen Serien-Paaren haben Fans schon über Staffeln hinweg mitgefiebert, ob und wann sie endlich zusammenkommen oder etwa doch getrennte Wege gehen. Sei es Ross und Rachel in Friends, Jim und Pam in The Office oder Mulder und Scully in Akte X. Die Liste ist endlos.

Kaum ein anderes Serien-Paar bewegt die TV-Landschaft aktuell jedoch so sehr wie Tim und Lucy in The Rookie. Während den beiden in Staffel 5 der beliebten Krimiserie endlich die lang ersehnte Beziehung geschenkt wurde, riss eine schwerwiegende Entscheidung auf Tims Seite die beiden in Staffel 6 wieder auseinander. Staffel 7 lässt sie sich nun wieder langsam annähern. Die neue Folge brachte dahingehend eine besonders große Entwicklung.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Rookie Staffel 7, Episode 15!

Tim und Rachel kommen sich in Folge 15 von The Rookie Staffel 7 wieder näher – und zwar auf emotionale Weise

In der aktuellen Folge von The Rookie Staffel 7 kommen Lucy (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winter) bei einem Einsatz versehentlich in Kontakt mit der Substanz Natrium Pentothal, die auch als Wahrheitsserum bezeichnet wird. Nachdem sie sichtlich von dem Mittel geschwächt werden, trudeln langsam aber sicher die Geständnisse auf beiden Seiten ein. Zunächst einige peinliche Kindheitsgeschichten. Später jedoch tiefgreifendere, emotionale Gedanken. Und die haben es für Chenford-Fans in sich.

Tim beginnt Lucy von seinem Vater zu erzählen und erklärt, dass er glaubt, es verdient zu haben, bestraft zu werden. Daraus resultiere für ihn auch die Entscheidung, sich von Lucy zu trennen. Denn ohne seinen Vater, der ihn bestrafen kann, habe Tim sich schlicht und ergreifend selbst bestraft, indem er Lucy gehen ließ.

Lucy merkt jedoch an, dass Tim mit der Trennung nicht nur sich selbst bestraft habe, sondern auch sie. Daraufhin räumt Tim ein, dass er es verstehen könne, wenn Lucy ihm niemals für seine Taten vergeben wird. Doch Lucy hat eine unerwartete Erkenntnis und Antwort für ihren Ex-Freund und Kollegen – und enthüllt, dass sie ihm bereits vergeben habe.

Auch interessant:

The Rookie-Macher teast einen "guten Weg" für Tim und Lucy in Staffel 7

The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley erklärte im Interview mit TV Line , was die Geständnisse der neuen Folge für Chenford bedeuten:

Ein weiteres gutes Zeichen auf dem Weg, den wir für die beiden ansteuern. Natürlich gibt es noch das Hindernis der Abschlussprüfung. Es ist notwendig für Lucy, diese zu bestehen, damit die beiden auf Augenhöhe sind, falls sie wieder zusammen kommen. Aber ich denke, dass sie realisiert hat, dass sie ihm vergeben hat – und dass er die emotionale Arbeit an sich geleistet hat, die er leisten musste – ist ein gutes Zeichen.

Chenford-Fans dürfen ab jetzt also wieder mehr hoffen, denn je. Episode 15 von The Rookie Staffel 7 erreicht deutsche Fans am 2. Mai 2025 in der Originalfassung auf WOW im Streaming-Abo. Vorher gibt es jedoch erst einmal Folge 14 zu sehen, die am 25. April auf dem Streamer eintrifft.