Neue Kreatur aus Herr der Ringe-Serie wurde von Breaking Bad-Liebling inspiriert – und es ist nicht Walter White

Die Macher der Herr der Ringe-Serie auf Amazon haben ein neues Monster für Staffel 2 enthüllt. Sein Vorbild ist ausgerechnet Breaking Bad-Liebling Mike Ehrmanntraut. Ein erstes Bild gibt es schon.

Das Aussehen der neuen Monster aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 hat sicher viele Quellen. J.R.R. Tolkiens Vorlagen etwa. Oder die Illustrationen diverser Sagen. Aber wer hätte damit gerechnet, dass der neue Troll der Amazon-Serie ausgerechnet von Breaking Bad-Killer Mike Ehrmantraut inspiriert ist?

Erstes Bild von Herr der Ringe-Monster zeigt Ähnlichkeit mit Breaking Bad-Figur

Gegenüber dem Empire Magazine enthüllte Serien-Macher Patrick McKay den Hügeltroll Damrod, den er auch als "Fresser von Drachenknochen" bezeichnet. Er gehört zum Gefolge des Ork-Anführers Adar (Samuel Hazeldine). Beide sind bereits auf einem Staffel 2-Bild zu sehen.

Im Gespräch erklärte McKay:

Er ist zum Teil von Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad und Better Call Saul inspiriert. Insbesondere in der Art, wie er sich bewegt. Und in seinem lässigen Sinn für Stärke.

Mike Ehrmantraut ist eine der beliebtesten Figuren aus dem Breaking Bad-Universum und wird dort von Jonathan Banks (Beverly Hills Cop) verkörpert. Ehrmantraut verdingt sich als knallharter Killer und rechte Hand von Drogenbaron Gus Fring (Giancarlo Esposito), besitzt aber dennoch ein bestimmtes moralisches Gespür.

AMC Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut

Weiß man um das Vorbild, sind manche optischen Ähnlichkeiten zwischen beiden geradezu überdeutlich. Erstaunlicherweise ist Damrod aber nicht der einzige Fiesling der Serie mit Breaking Bad-Vorbild: Den Machern zufolge soll Der Herr der Ringe-Bösewicht Sauron in Staffel 2 Walter White nacheifern.

Wann kommt Die Ringe der Macht Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft am 29. August 2024 an, neue Folgen erscheinen wöchentlich. In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle Infos zur Fortsetzung der Fantasy-Serie auf Amazon Prime Video.

