Herr der Ringe mit Breaking Bad-Vorbild: Staffel 2 gibt aufregendes Sauron-Versprechen

Nach dem ersten Staffelfinale von Die Ringe der Macht fragen wir uns, wie die Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime weitergeht. Die Showrunner verraten einen spannenden Sauron-Teaser.

Achtung, es folgen Spoiler!

In den letzten Wochen hat uns vor allem eine Frage beschäftigt: Wer ist Sauron? Die 1. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht stellte uns verschiedene Figuren vor, die zu dem bösen Herrscher hätten werden können, der Mittelerde in Angst und Schrecken versetzt. Das Finale enthüllte schließlich seine wahre Identität.

Halbrand ist Sauron – in den letzten Sekunden des Staffelfinales bewegt er sich sogar direkt nach Mordor, wo die Schatten drohen. Doch was genau passiert als Nächstes? Obwohl wir uns auf den Start der 2. Staffel noch lange Zeit gedulden müssen, geben die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne einen kleinen Ausblick.

Die Ringe der Macht Staffel 2: Sauron wird wie Tony Soprano und Walter White

Gegenüber dem Hollywood Reporter vergleicht McKay Sauron mit zwei der größten Figuren der Seriengeschichte überhaupt: Tony Soprano und Walter White.

Sauron kann jetzt einfach Sauron sein. Wie Tony Soprano oder Walter White. Er ist böse, aber komplex böse. Wir hatten das Gefühl, wenn wir das schon in der 1. Staffel so machen würden, würde er alles andere überschatten. Die 1. Staffel ist wie Batman Begins und jetzt kommt die Fortsetzung The Dark Knight, in der sich Sauron frei entfalten kann.

Darüber hinaus teast McKay, dass die 2. Staffel sich mehr am Herr der Ringe-Kanon orientiert. "Es wird viele Zuschauende geben, die sagen werden: 'Das ist die Geschichte, auf die wir in Staffel 1 gehofft haben.' In Staffel 2 geben wir sie ihnen." Nun sind wir gespannt, wie die Handlung der Herr der Ringe-Serie zwischen Die Sopranos und Breaking Bad genau weitergeht.

Podcast: Wie gut ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Nach über vier Jahren Vorbereitungszeit ist jetzt endlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht endlich da. Doch wie gut ist die aufwendige Amazon-Serie? In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber teilen wir über unseren ersten Eindruck.

Erzählerische Klarheit, Liebe zum Detail und betriebener Aufwand lassen sich bereits in Folge 1 und 2 erkennen. Das Potential für einen erneuten Mittelerde-Triumph nach Peter Jacksons verehrter Herr der Ringe-Trilogie ist zweifellos vorhanden.



Was haltet ihr von den zukünftigen Plänen für Sauron?