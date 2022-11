Neue Marvel-Serie findet Star, der damit schon in 3 (!) Superhelden-Universen mitgespielt hat

Der Shang-Chi-Regisseur entwickelt eine Wonder Man-Serie für Disney+. Als Star wurde jetzt Yahya Abdul-Mateen II besetzt, der auch schon im DC-Universum und in der Watchmen-Serie dabei war.

Das Serienuniversum von Marvel bei Disney+ wächst immer weiter. Vor einiger Zeit wurde berichtet, dass Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton eine Wonder Man-Serie für den Streamingdienst entwickelt, in der Ben Kingsley als MCU-Hochstapler zurückkehrt. Jetzt ist auch bekannt, wer die Titelrolle in der neuen Marvel-Serie bei Disney+ spielt.

Schaut hier noch den Trailer zum nächsten MCU-Kinofilm Black Panther: Wakanda Forever:

Black Panther: Wakanda Forever - Trailer (Deutsch) HD

Superhelden-Kenner Yahya Abdul-Mateen II wird Wonder Man für Marvel

Laut Variety wurde Yahya Abdul-Mateen II für die Hauptrolle in Marvels Wonder Man-Serie gecastet. Der Schauspieler kennt sich im Superhelden-Genre schon bestens aus. Im DC-Blockbuster Aquaman spielte er die Rolle des Schurken Black Manta, der auch im Sequel Aquaman: Lost Kingdom dabei ist. In der Watchmen-Serie von Damon Lindelof war Yahya Abdul-Mateen II außerdem als Doctor Manhattan zu sehen. Für die Rolle wurde er 2020 mit dem Emmy als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

In den Marvel Comics ist Wonder Man unter seinem bürgerlichen Namen Simon Williams aufgetaucht. In der Vorlage schloss er sich zunächst dem bösen Baron Zemo an, um die Avengers in eine Falle zu locken. Schließlich wechselte er aber die Seiten und wurde Teil des Superhelden-Teams.

Zu den vielen Superkräften von Wonder Man gehören unter anderem übermenschliche Kräfte, Geschwindigkeit, die Fähigkeit zu fliegen und Unsterblichkeit.

Wann die Wonder Man-Serie mit Yahya Abdul-Mateen II bei Disney+ starten soll, ist noch nicht bekannt.

Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. WandaVision machte 2021 den Anfang und begründete die neue Generation der MCU-Serien. Sie sind enger mit den Filmen verzahnt und beinhalten häufig bekannte MCU-Figuren- und Stars. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schafft es Loki auf den ersten Platz? Oder doch die gefeierte erste MCU-Serie bei Disney+, WandaVision? Und mit welcher MCU-Serie konnten wir gar nichts anfangen? Am Ende des Podcast blicken wir kurz in die Zukunft, wenn Serie wie Secret Invasion mit Emilia Clarke erscheinen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch auf die Wonder Man-Serie?