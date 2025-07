Neue NCIS-Serie über jungen Gibbs läuft ab heute im TV – und bringt sofort Mark Harmon zurück

Das neue NCIS: Origins über die Fälle des jungen Gibbs kommt heute auch ins deutsche Free-TV. Aber wie viel Mark Harmon steckt noch darin?

NCIS-Ermittler Leroy Jethro Gibbs ist zurück. Mit einer eigenen Prequel-Serie über seine frühen Fälle. Die kommen jetzt auch ins deutsche Free-TV. Aber wie viel Mark Harmon steckt eigentlich noch in der neuen Serie NCIS: Origins?

Ab sofort im deutschen Free-TV: NCIS-Prequel über jungen Gibbs hat auch Mark Harmon im Cast

NCIS: Origins setzt im Herbst des Jahres 1991 ein und zeigt einen deutlich jüngeren Gibbs, der von Austin Stowell dargestellt wird. Der heuert zu Beginn der Serie beim damals neuen Camp Pendleton Office unter Special Agent in Charge Cliff Wheeler (Patrick Fischler) an, wo er es gleich in den ersten beiden Episoden mit einem brandgefährlichen Scharfschützen namens Sandman zu tun bekommt.

Mark Harmon, den wir in hunderten Episoden von Navy CIS als Gibbs in Aktion gesehen haben, ist auch im Cast, nur haben hiesige Zuschauer:innen weniger von ihm als englischsprachige Fans der Originalversion. Das Serienurgestein fungiert nämlich größtenteils als Erzähler von NCIS: Origins, was in der deutschen Version natürlich seine Synchronstimme (Wolfgang Condrus) übernimmt. Für den Auftakt von Origins lässt Harmon sich aber auch kurz vor der Kamera blicken.

Weitere NIS Pendleton-Kolleginnen und -Kollegen sind Mariel Molino als Special Agent Lala Dominguez, Tyla Abercrumbie als Field Operation Support Officer Mary Jo Hayes, Diany Rodriguez als Special Agent Vera Strickland und Caleb Foote als Special Agent Randy Randolf.

In den USA läuft NCIS: Origins schon seit dem letzten Jahr beim Sender CBS, der bereits eine 2. Season in Auftrag gegeben hat. Den Showrunner-Posten teilen sich Gina Lucita Monreal und David J. North.

Wann und wo ist NCIS: Origins in Deutschland zu sehen?

Sat.1 holt NCIS: Origins am Dienstag, den 29. Juli 2025 mit einer Doppelfolge ins deutsche Free-TV. Den Anfang macht um 20:15 Uhr der Auftakt mit dem Titel Special Agent Gibbs, gefolgt von Episode 2 (Sandman) ab 21:10 Uhr. Wiederholt werden die Folgen ab 0:05 Uhr.

Wer die neuen Folgen von NCIS: Origins schon etwas früher streamen will, kann sie immer schon einige Tage vorher bei Joyn abrufen. Dort liegen auch weitere Formate aus dem NCIS-Kosmos mit hunderten Folgen vor.

