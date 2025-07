Neuer Trailer zur NCIS-Serie mit Tony und Ziva verrät, ob das Traumpaar wieder zusammenkommt

Nicht nur der junge Gibbs hat eine NCIS-Serie, auch das Ermittlungs-Traumpaar Tony und Ziva ist demnächst dran. Einen actiongeladenen Trailer gab es jetzt während der Comic-Con zu sehen.

Die San Diego Comic-Con gehört eigentlich Marvel, DC, Sci-Fi und Fantasy. Was nicht heißt, dass der restliche Unterhaltungskomplex auf die Veröffentlichung von Trailern und neuen Infos zu Filmen und Serien verzichtet. Das dachte sich auch Paramount+, das die Gunst der Nerd-Stunde nutzte, um einen neuen Trailer zum NCIS-Ableger Navy CIS: Tony & Ziva mit Michael Weatherly und Cote de Pablo abzufeuern.

Hier der SDCC-Trailer zur neuen NCIS-Serie über Tony und Ziva:

Navy CIS: Tony & Ziva - S01 Trailer 2 (English) HD

Eine erste Vorschau wurde bereits im Mai dieses Jahres als First Look veröffentlicht.

Tony und Ziva aus NCIS kehren mit ihrer eigenen Serie zurück und machen Europa unsicher

Seit wir das NCIS-Duo zuletzt gesehen haben, hat sich einiges getan. Das getrennte Paar lebt mittlerweile in Paris, um gemeinsam Töchterlein Tali (Isla Gie) aufzuziehen, während Tony zusätzlich eine Sicherheitsfirma leitet. Das ruhige Leben auf der anderen Seite des Teiches hält jedoch nicht lange an. Wie wir in der Vorschau sehen, wird Tony durch einen Hacker-Angriff angeschwärzt und steht plötzlich ganz oben auf der Gesuchtenliste von Interpol.

Tony und Ziva haben zehn Folgen Zeit, ihren Namen reinzuwaschen und werden dabei quer durch ganz Europa verfolgt. "Eine Mischung aus Tech-Thriller und romantischer Komödie", meint Ziva. Und natürlich fliegen weiterhin die Funken zwischen den beiden. Die Wiedervereinigung ist sogar so offensichtlich, dass Paramount+ überhaupt kein Problem hat, das wiedervereinte Paar bereits im Trailer zu zeigen.

Im gemeinsamen Statement der Titelstars Weatherly und de Pablo (via The Wrap ) heißt es:

Wir sind überaus gespannt darauf, endlich Tonys und Zivas nächstes Kapitel mit den unglaublichen Fans auf der ganzen Welt zu teilen, die nie aufgehört haben zu glauben, dass dieser Tag kommen würde. Die Rückkehr zu diesen Rollen gemeinsam auf dem Bildschirm nach mehr als einem Jahrzehnt war eine unvergessliche Reise voller Lügen, Spionen, Gefahr, Verlangen ... und selbstfahrender Mörderautos. [...] Es ist eine wilde Fahrt, die ihr nicht verpassen wollt, und wie man in Paris sagt: Accrochez-vous bien!

Jetzt auch in Deutschland: Das NCIS-Prequel über den jungen Gibbs

Wann kommt NCIS: Tony & Ziva zu Paramount+?

Die Rückkehr von Tony und Ziva lässt nur noch bis zum 4. September 2025 auf sich warten. Dann geht die Spin-off-Serie aus dem NCIS-Kosmos bei Paramount+ online.

Wer vorher schon neuere Fälle mitverfolgen will, findet das Gibbs-Prequel NCIS: Origins bei Joyn im Stream und ab kommender Woche, dem 29. Juli, auch im Free-TV bei Sat.1.

