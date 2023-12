Neue Netflix-Serie ausgerechnet über diese Wednesday-Figur?! Es gibt 4 Charaktere, die besser geeignet sind

Fans warten sehnsüchtig auf Wednesday Staffel 2. Schon vorher gibt es Berichte über ein Spin-off. Aber hat sich Netflix dafür wirklich die richtige Figur ausgesucht?

Eine Reihe zu erschaffen, zu der sich viele Menschen hingezogen fühlen, ist schwer. Diese Reihe auszuschlachten mit Spin-offs, Prequels oder ähnlichem, ist mindestens genauso anspruchsvoll. Netflix gelang mit Wednesday letztes Jahr der erste Schritt: Die 1. Staffel mit Jenna Ortega als Addams-Tochter ist die meistgeschaute Serie auf dem Streaming-Dienst nach Squid Game.

Wednesday-Spin-off über Onkel Fester: Muss das sein?

Nun soll der zweite Schritt folgen: Wie Bloomberg berichtet, ist ein Wednesday-Spin-off in Arbeit. Angeblich über Onkel Fester, der in der Serie von Comedian Fred Armisen gespielt wird. Noch ist nichts über das Projekt bekannt, geschweige denn, ob es tatsächlich kommt. Aber wir fragen sicherheitshalber schon mal: Wirklich? Eine Serie über Onkel Fester?

Netflix Fred Armisen

Der kahle Exzentriker hat in dem Addams-Clan sicher seine Daseinsberechtigung, aber selbst in den wenigen Szenen der ersten Staffel blieb er, nun ja, blass. Nicht umsonst war die Figur in bisherigen Adaptionen lediglich gut genug für Seitenhiebe. Ein Fester-Spin-off wäre wohl nur ein Mitläufer auf dem Wahnsinns-Hype von Wednesday. Wir haben vier Alternativen, die bessere Säulen für eigene Serien bieten.

Wenn schon ein Wednesday-Spin-off kommen muss, dann mit diesen Figuren

1. Pugsley Addams



Netflix Pugsley

Der kleine Bruder von Wednesday (gespielt von Isaac Ordonez) ist deutlich näher an den Schauwerten der Hauptserie als Fester: Als Außenseiter behauptet er sich an seiner Schule gegen den Mainstream. Allerdings muss sich Pugsley an einer normalen Schule mit Mobbern herumschlagen und ist längst nicht so selbstbewusst wie seine große Schwester. Genug Stoff für eine eigene Serie.

2. und 3. Morticia und Gomez Addams:



Netflix Morticia und Gomez

Die Serie könnte sich der Jugend der Wednesday-Eltern an der Nevermore-Schule widmen, wie sie in der Hauptserie bereits angedeutet wurde. Die Dynamik des Paares bildet das emotionale Zentrum vieler Addams Family-Adaptionen, aber als Teenager erlebten wir sie viel zu selten.

4. Das eiskalte Händchen



Netflix Eiskaltes Händchen, links oben im Bild

Die vorlaute Extremität war schon in Staffel 1 der heimliche Star und unterstützte Wednesday bei der Detektivarbeit. Das dramatische Potenzial des menschlichen Greifinstruments ist sicher begrenzt, aber für eine pfiffige Animationsserie wird es locker reichen.

Wenn Netflix die Fester-Serie umsetzt, hat sie natürlich auch eine Chance verdient. Viele abwegig scheinende Spin-offs (Better Call Saul) entpuppten sich nachträglich als Hits. Aktuell wirkt Fester aber wie das, was die Phantastische Tierwesen-Reihe für Harry Potter war.