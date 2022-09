Neue Netflix-Serie von Skandal-Regisseur verspricht im ersten Trailer einen stylischen Albtraum aus Sex und Gewalt

Der erste Trailer zur Netflix-Serie Copenhagen Cowboy zeigt, was Regisseur Nicolas Winding Refn am Besten kann: Gewalt, Sex und die menschliche Abgründe in unantastbar coole Bilder packen.

Nicolas Winding Refn steht in Hollywood mittlerweile synonym für Synthie-Sounds, Neonlichter und Bilder, die einen bis ganz tief in die eigenen Albträume verfolgen. Auch wenn seine Filme letzten Filme nicht an die Brillanz von Drive anknüpfen konnten, verspricht der Skandal-Regisseur einem zumindest eine ... sagen wir mal, ungewöhnliche Zeit.

Umso begeisterter wurde die Ankündigung aufgenommen, dass Refn an einer Netflix-Serie namens Copenhagen Cowboy arbeitet. Genauer: Alle 6 Folgen bereits komplett abgedreht hat. Nun gibt es endlich auch einen ersten Trailer – oder wie Netflix es ausdrückt: eine "Sneak Peek" – zur Serie, die ihr am Anfang des Artikels findet.

Darum geht es in der neuen Netflix-Serie von Nicolas Winding Refn

In Copenhagen Cowboy kehrt Nicolas Winding Refn zumindest örtlich zu seinen Wurzeln zurück, nämlich in die dänische Hauptstadt Copenhagen. Hier spielte schon seine Drogendealer-Trilogie Pusher.

In seiner Netflix-Serie spielt jedoch die junge Miu (The Rain-Darstellerin Angela Bundalovic) die Hauptrolle, die sich durch die ebenso bunte wie abgründige und kriminelle Unterwelt Copenhagens kämpft. Ihr Ziel: Gerechtigkeit. Ihre Motivation: Rache. Als sie jedoch auf ihre Nemesis Rakel stößt, müssen die beiden Frauen feststellen, dass sie mehr verbindet als ihre Vergangenheit. Auf Schauspielseite ebenfalls mit dabei: Lola Winding Refn und Zlatko Buric, den Refn-Fans als Drogendealer Milo aus Pusher kennen.

Zur Erinnerung: So sah Nicolas Winding Refns Amazon-Serie Too Old To Die Young aus:

Too Old to Die Young - S01 Trailer (English) HD

Wie der Trailer beweist, erwartet uns in Copenhagen Cowboy einmal mehr die Refn-typische Mischung aus stylisch inszenierten Kampfsequenzen, verstörenden Sexsequenzen und wunderschön abgefuckten Charakteren, die kunstvoll inszeniert werden. In Netflix' Worten: Eine "Nervenkitzel auslösende, neongetränkte Noir-Serie", die auch übernatürliche Elemente enthalten soll.

Wann startet Copenhagen Cowboy bei Netflix?

Ein konkretes Startdatum gibt es für Copenhagen Cowboy noch nicht. Am Ende des ersten Trailers ist allerdings von "kommt bald" die Rede. Schon in den kommenden Tagen feiert das Netflix-Projekt Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Ob die Serie hält, was die Sneak Peek verspricht, erfahrt ihr dann bei uns.

