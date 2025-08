Neue Nummer 1 bei Netflix stößt einen der größten Streaming-Erfolge vom Thron – er hat nur eine Woche durchgehalten

Bei Netflix hat sich ein Neueinsteiger unter den Filmen auf einen Schlag an die Spitze gesetzt. Die Original-Produktion des Streamers verdrängte sogar das Erfolgs-Sequel Happy Gilmore 2.

Happy Gilmore 2 hat sich zu einem großen Erfolg für Netflix gemausert: Fast 30 Jahre nach der ursprünglichen Kultkomödie setzte das Sequel sich in 67 Länder auf Platz 1 der Netflix-Charts. Wie Variety berichtet, ist der Film mit 46,7 Millionen Views sogar der erfolgreichste US-Film-Start bei Netflix jemals.

Doch nach einer Woche auf dem Siegertreppchen von Netflix' Film-Top-10 wurde die Fortsetzung nun von einem neuen Film verdrängt: My Oxford Year.



My Oxford Year stößt Happy Gilmore 2 vom Netflix-Thron

Netflix tauscht den Golfschläger gegen ein Studium ein: Für die US-Amerikanerin Anna (Sofia Carson) erfüllt sich in My Oxford Year ein Traum, als sie für ihr Auslandsjahr an der renommierten britischen Oxford-Uni studieren darf. Das unsanfte Erwachen folgt erst vor Ort: Statt der von ihr bewunderten Professorin leitet der Tutor Jamie Davenport (Corey Mylchreest) den heiß ersehnten Poesie-Kurs. Doch dann beginnt es zwischen ihr und dem charmanten Draufgänger zu knistern. Nur hat diese Affäre Aussichten, wenn der Engländer ein Geheimnis mit sich herumträgt?

My Oxford Year - Trailer (English) HD

Netflix-Filme mit Sofia Carson finden schon länger Anklang bei Netflix-Abonnent:innen. Purple Hearts wurde der Durchbruch der Schauspielerin. Carry-On schwang sich zum zweiterfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten auf. Und mit der Romanze Morgen kommt ein neuer Himmel war sie dieses Jahr schon einmal bei Netflix vertreten. Insofern ist es nicht so verwunderlich, dass auch ihr neuer Film My Oxford Year Platz 1 erobert hat. Zumal als Co-Star auch Queen Charlottes Bridgerton-Star Corey Mylchreest zu Netflix zurückkehrte.

Was die Platzierung von My Oxford Year auf dem Netflix-Thron in konkreten Zahlen bedeutet, muss sich natürlich noch zeigen. Nur weil Happy Gilmore nun auf Platz 3 abgefallen ist, heißt das nicht, dass die Romanze die Sportkomödie auch bei den Views überflügeln wird. Jetzt kommt es darauf an, wie viele über die nächsten Wochen weiterhin mit Netflix nach Oxford reisen wollen. Mal sehen, ob der Streamer anschließend die genauen Aufrufzahlen preisgibt, was er meist nur im Erfolgsfall tut.

So sieht Netflix' Film-Top-10 aktuell aus:

