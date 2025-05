Das ist der neue zweiterfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten – hinter einem Dwayne Johnson-Blockbuster

Im Dezember 2024 wurde ein Netflix-Thriller veröffentlicht, der jetzt schon auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme des Streamers aller Zeiten steht. Platz 1 wird er aber wohl nicht mehr überholen.

Nachdem der Action-Thriller Carry-On im Dezember 2024 bei Netflix veröffentlicht wurde, entwickelte sich der Film schnell zum Hit. Lange Zeit stand der Film von Black Adam-Regisseur Jaume Collet-Serra an der Spitze der Streaming-Charts. Im Januar des neuen Jahres hatte sich Carry-On dann schon zum fünfterfolgreichsten Netflix-Film überhaupt entwickelt. Jetzt verzeichnet der Streifen einen neuen Meilenstein.

Carry-On ist jetzt Platz 2 der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten

Laut Comic Book ist Carry-On mit weltweit 172.100.000 Streams jetzt der zweiterfolgreichste Netflix-Film in der Geschichte. An der Spitze steht weiterhin der Action-Blockbuster Red Notice von 2021. Der Film mit Mega-Stars wie Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot bringt es bis heute auf stolze 230.900.000 Streams und dürfte erstmal nicht eingeholt werden.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Carry-On:

Carry-On - Trailer (Deutsch) HD

Auf Platz 3 steht damit jetzt das satirische Katastrophen-Drama Don't Look Up mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, das es auf 171.400.000 Streams bringt.

In Carry-On muss der Sicherheitsangestellte Ethan Kopek (Taron Egerton) eine Schicht am Flughafen von Los Angeles zu Weihnachten verbringen. Als er kurzfristig zum Security-Check am Durchleuchtungsgerät versetzt wird, entwickelt sich der Arbeitstag zum Alptraum. Ein Fremder (Jason Bateman) zwingt ihn mit erpresserischen Mitteln dazu, einen ausgewählten Koffer durch die Sicherheitskontrolle zu schmuggeln. Für Ethan beginnt schließlich ein Wettlauf gegen die Zeit.

