Neue Outlander-Serie bringt 8 tote Figuren zurück: Alle Infos zu Start und Handlung des Fantasy-Prequels Blood of My Blood

Bevor Outlander in die 8. Staffel startet, erscheint im Sommer mit Outlander: Blood of My Blood der erste Serienableger. Hier findet ihr alle Infos zu Start, Cast und Handlung des Prequels.

In diesem Jahr schägt die Zeitreise-Serie Outlander ihr letztes Kapitel auf. Bevor die Geschichte von Jamie und Claire Fraser mit Staffel 8 ihren Abschluss findet, können sich Fans aber erstmal auf das allererste Spin-off des romantischen Fantasy-Historien-Abenteuers freuen.

Als Prequel erforscht Outlander: Blood of My Blood zwei komplett neue Liebesgeschichte, die sich lange vor den Ereignissen der Originalserie zugetragen haben. In diesem Artikel bekommt ihr bis zum Start der Spin-off-Serie alle wichtigen Informationen zu:

Release-Prognose: Wann startet Blood of My Blood?



Vorlage: Basiert die neue Serie auf einem Roman?

Handlung der Outlander-Serie Blood of My Blood

Wer gehört zur Besetzung?

Diesen Artikel werden wir regelmäßig mit neuen Infos aktualisieren, damit ihr in Vorbereitung auf das Outlander-Spin-off auf dem neuesten Stand bleibt.

Wann startet Outlander: Blood of My Blood?

Lange müssen wir nicht mehr warten. Schon im Sommer 2025 wird Outlander: Blood of My Blood an den Start gehen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. Die erste Staffel besteht aus 10 Episoden und wir in den USA bei Starz zu sehen sein.

Hier könnt ihr bereits den ersten Teaser zur neuen Outlander-Serie schauen:

Outlander: Blood of My Blood - S01 Teaser-Trailer (English) HD

Eine deutsche Streaming-Heimat für Blood of My Blood ist noch nicht bekannt. Möglich wäre, dass die Prequel-Serie (wie das Original) hierzulande zeitnah zur US-Ausstrahlung als digitale Kaufversion bei Amazon und Apple TV erhältlich sein wird.

Vorlage: Auf welchem Roman basiert die Outlander-Serie Blood of My Blood?

Insgesamt neun Bände umfasst die Highland-Saga aus der Feder von Schriftstellerin Diana Gabaldon bisher, die in insgesamt acht Staffeln von der Serie Outlander adaptiert werden. Im Gegensatz zur Originalserie basiert das Prequel allerdings nicht auf einem bestimmten Roman, sondern beleuchtet stattdessen die Vorgeschichten bekannter Charaktere.

Outlander-Fans brauchen sich aber nicht zu sorgen, dass sich die neue Serie zu sehr von der Vorlage distanziert. Diana Gabaldon ist als Beraterin in das Prequel-Projekt involviert und verfasste sogar das Drehbuch zu einer Episode.

Was über die Handlung des Outlander-Prequels bekannt ist

Zwei große Geschichte erzählt die neue Serie. Einerseits entspinnt sich in England vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs eine Liebesgeschichte zwischen Julia Moriston und Henry Beauchamp, den späteren Eltern von Claire Fraser. Aus der Vorlage ist lediglich bekannt, dass das Paar im Jahr 1923 bei einem Autounfall ums Leben kommt.

Der zweite große Handlungsstrang von Blood of My Blood führt zurück in die schottischen Highlands des 18. Jahrhunderts und beleuchtet die Geschichte von James Frasers Eltern, Ellen MacKenzie und Brian Fraser, deren Familien zuerst wenig ihrer Beziehung begeistert sind. Aber auch ihr gemeinsames Glück wird nicht lang anhalten. Aus der Romanreihe ist bekannt, dass Ellen ca. 13 Jahre später stirbt.

Die Besetzung von Outlander: Blood of My Blood

Ob die Outlander-Stars Caitriona Balfe und Sam Heughan in der neuen Prequel-Serie Gastauftritte als Claire und Jamie absolvieren, ist leider noch nicht bekannt. Dafür steht der Großteil der Besetzung jedoch schon fest.

Pennyworth-Darstellerin Harriet Slater und der noch recht unbekannte Schauspieler Jamie Roy verkörpern in der im 18. Jahrhundert verorteten Handlung die Hauptcharaktere Ellen MacKenzie und Brian Fraser.

Als Claires Eltern Julia Moriston und Henry Beauchamp sind Hermione Corfield und

Jeremy Irvine zu sehen. Irvine ist unter anderem aus dem Musicalfilm Mamma Mia! Here We Go Again und der Jason Bourne-Serie Treadstone bekannt. Hermione Corfield konnten Serienfans zuvor in We Hunt Together entdecken.

Outlander-Fans können sich darüber hinaus im 18. Jahrhundert auf ein Wiedersehen mit einigen bekannten (längst vergessenen oder toten) Charakteren freuen, die in der Prequel-Serie allerdings deutlich jünger sein werden und von neuen Darstellenden verkörpert werden.

Folgende acht verjüngte Rückkehrer:innen sind bereits bekannt:

Darüber hinaus gibt es auch einige bislang unbekannte Figuren in Blood of My Blood zu entdecken. Die wichtigsten neuen Charaktere und Schauspieler:innen sind:

Ein Name sollte Outlander-Fans hier bereits stutzig machen. Brian McCardie war schon in der Originalserie zu sehen, allerdings als ein anderer Charakter: In Staffel 1 verkörperte er Sir Marcus MacRannoch. Der Schauspieler verstarb leider bereits im April 2024 und ist somit in seiner letzten Rolle zu sehen.

Ein interessantes Rätsel gibt auch die Besetzung von Adam McNamara auf. Dieser erschien gerade erst in Staffel 7 von Outlander in zwei Episoden als John Murray, also Vater von Ian Murray. Ein Zufall kann das eigentlich nicht sein.