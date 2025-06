Neue Outlander-Serie kriegt deutschen Starttermin: Fans müssen nicht lange warten

Das Outlander-Spin-off Blood of My Blood hat eine deutsche Streaming-Heimat gefunden. Zudem steht jetzt auch fest, wann die Prequel-Serie bei uns starten wird.

Auf die finale achte Staffel der beliebten Romantasy-Zeitreise-Serie Outlander müssen Fans wohl noch ein Weilchen warten. Diese Zeit wird ihnen jedoch mit einer gänzlich neuen Serie aus dem Universum der Highland-Saga versüßt: Outlander: Blood of My Blood dient als Prequel zu dem Publikums-Hit des US-Senders Starz und läuft ebendort ab dem 8. August 2025.

Nun steht auch fest, wo und ab wann das Spin-off hierzulande zu sehen sein wird – und das dürfte definitiv für positive Gefühle sorgen.

Outlander: Blood of My Blood startet in Deutschland nur einen Tag nach US-Premiere

Wie das Nachrichtenmagazin DWDL berichtet, hat sich der Streaming-Dienst MagentaTV die Rechte an Outlander: Blood of My Blood geschnappt und wird die erste Episode am 9. August 2025 auf seiner Plattform zur Verfügung stellen. Somit feiert die Prequel-Serie nur einen Tag nach dem US-Release ihre Deutschland-Premiere.

Ein weiteres Schmankerl hat der Anbieter ebenfalls parat: Selbst Nicht-Abonnent:innen von MagentaTV können die erste Folge auf magenta.tv kostenfrei schauen, allerdings täglich erst ab 22.00 Uhr aufgrund der FSK 16-Freigabe. Die restlichen neun Episoden von Staffel 1 werden dann im Wochenrhythmus veröffentlicht.

Darum geht's in Outlander: Blood of My Blood

Die Vorgeschichte zu Outlander widmet sich den jeweiligen Eltern der Hauptfiguren aus der Mutterserie in zwei verschiedenen Handlungssträngen. So bekommen Fans einen Einblick in die Beziehung von Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy), den Eltern Jamies, die im Schottland des 18. Jahrhunderts leben.

Parallel dazu rückt die Serie die Liebesgeschichte zwischen Claires Vater Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) und ihrer Mutter Julia Moriston (Hermione Corfield) in den Fokus der Erzählung, die sich in der Zeit des Ersten Weltkriegs entspinnt.

Im Gegensatz zum Original beruht Blood of My Blood aber nicht auf einem bestimmten Roman der Autorin Diana Gabaldon. Dennoch wird ihr Einfluss sicherlich zu spüren sein, schließlich ist die Schriftstellerin als Beraterin und Autorin an dem Projekt beteiligt.