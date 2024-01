Neue Serie des Two and a Half Men-Schöpfers mit Charlie Sheen geht weiter – aber die größte Frage bleibt offen

Charlie Sheen-Fans können mit der neuen Serie Bookie eine beispiellose Two and a Half Men-Reunion erleben. Jetzt wird eine zweite Staffel kommen. Die größte Frage bleibt allerdings offen.

Wer hätte das gedacht? Charlie Sheen hat sich mit Two and a Half Men-Macher Chuck Lorre versöhnt und tritt in seiner neuen Serie Bookie auf. Alle Fans, denen dabei warm ums Herz wird, dürfen sich freuen: Staffel 2 der Serie hat jetzt grünes Licht bekommen.

Kehrt Charlie Sheen für eine Two and a Half Men-Reunion in Bookie Staffel 2 zurück?

Wie Deadline berichtet, hat der Streamingdienst HBO Max Bookie um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie dreht sich um den Buchmacher Danny (Sebastian Maniscalco), der gemeinsam mit Ex-Football-Star Ray (Omar J. Dorsey) sein illegales Wettgeschäft am Leben erhalten will.

Schaut euch hier den Trailer zu Bookie auf Englisch an:

Bookie - Trailer (English) HD

Charlie Sheen ist in der Serie nur in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Die größte Frage bleibt bisher aber unbeantwortet: Ob Sheen für Staffel 2 von Bookie zurückkehren wird, ist noch nicht klar. Auch die Reunion mit einem weiteren Two and a Half Men-Star wäre in neuen Folgen möglich.

Wann startet Bookie in Deutschland?

Bookie hat bisher noch keinen deutschen Starttermin. Die Serie ist bereits am 30. November 2023 in den USA auf HBO Max angelaufen. Erfahrungsgemäß könnte sie in Deutschland beim Streamingdienst WOW landen. Staffel 1 umfasst acht Folgen.

