Neue Serie des Two and a Half Men-Schöpfers mit Charlie Sheen kommt endlich nach Deutschland

Two and a Half Men-Fans, aufgepasst! Im Dezember dieses Jahres kommt die neue Comedy von Sitcom-Schöpfer Chuck Lorre nach Deutschland. Anderthalb Männer von damals sind auch wieder dabei.

Während in den USA schon die 2. Staffel von Chuck Lorres neuer Comedy namens Bookie angekündigt wurde, wartet man in Deutschland noch auf die 1. Season. Kommenden Monat hat das Warten aber endlich ein Ende, denn RTL+ hat sich das Format für eine Premiere am 15. Dezember 2024 unter den Streaming-Nagel gerissen.

Fans von Lorres Erfolgsserie Two and a Half Men sollten sich dieses Datum besonders merken, denn sowohl Charlie Sheen als auch sein damaliger Serien-Neffe Angus T. Jones sind im Cast der Comedy vertreten.

Bookie: Die neue Comedy von Two and a Half Men-Schöpfer Chuck Lorre

In Bookie geht es um den erfahrenen Buchhalter Danny (Sebastian Maniscalco) aus Los Angeles, dessen illegale Wettgeschäfte durch die potentielle Legalisierung von Sportwetten in Gefahr geraten. Gemeinsam mit seinem Busenfreund, dem ehemaligen Footballspieler Ray (Omar J. Dorsey), und weiteren zwielichtigen Gestalten macht er sich daran, die Schulden seiner unzuverlässigen Kundschaft einzutreiben. Doch das ist leichter, als gesagt.

Charlie Sheen, der sich vor Jahren heftig mit dem Two and a Half Men-Showrunner Chuck Lorre verkracht hatte, und der damalige Jake-Darsteller Angus T. Jones, spielen sich selbst in Bookie. Sheen ist allerdings in nur zwei Folgen der 1. Staffel vertreten. Weitere Auftritte sind laut eines Deadline -Berichts aus dem Frühjahr für Staffel 2 eingeplant.

Sitcom-Fans kennen den profilierten Serienschöpfer natürlich auch noch als Producer von Hit-Formaten wie The Big Bang Theory, Dharma & Greg oder The Kominsky Method.

Bookie Staffel 2: So geht es weiter in der Comedy

Der US-Streamer Max hat die 2. Staffel von Bookie für den 12. Dezember dieses Jahres angekündigt. Dannys Geschäfte werden dann immer krummer und lukrativer, doch mit mehr Aufträgen und Kohle kommen auch mehr Probleme auf ihn und seine Kompliz:innen zu.

Der aus Scrubs bekannte Comedy-Darsteller Zach Braff lässt sich dann ebenfalls blicken, wie schon im Trailer zur 2. Season zu sehen ist:

Bookie - S02 Trailer (English) HD

Bookie sollte ursprünglich How to Be a Bookie heißen, wohingegen Two and a Half Men zunächst einen anderen deutschen Titel hatte: Mein cooler Onkel Charlie.