Neue Star Trek-Serie holt Figur aus einer der besten Sci-Fi-Episoden der TV-Geschichte zurück

Heute startet Star Trek: Strange New Worlds in den USA. Trekkies und Sci-Fi-Fans können sich auf eine große Figurenrückkehr gefasst machen, die aus einer der besten Star Trek-Folgen stammt.

Bis wir in Deutschland Star Trek: Strange New Worlds streamen können, wird es noch eine Weile dauern. Aber dafür wissen wir jetzt schon, dass eine berühmte Figur aus dem Star Trek-Kanon nach über 60 Jahren in der Serie zurückkehrt: Gemeint ist Spocks Verlobte. Sie tauchte erstmals in einer klassischen Star Trek-Folge auf, die zu den besten der Reihe gehört.

Star Trek-Rückkehr: Das ist bekannt über T'Prings Auftritt

Sie war schon im Trailer kurz zu sehen, aber Deadline hat den Auftritt erst kürzlich bestätigt: Gia Sandhu spielt in der ersten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds die Figur T’Pring. Seit der Kindheit ist die Vulkanierin Spock zur Frau versprochen.

Star Trek Strange New Worlds - S01 Trailer (English) HD

Die als intelligent beschriebene Verlobte beschäftigt sich laut Deadline eigentlich damit, Kriminelle zu rehabilitieren und "wieder zur vulkanischen Logik zu führen". Sie unterstützt Spock in seinem Versuch, seine menschliche und vulkanische Seite zu vereinbaren und tut das in der Hoffnung, dass es "sie letztlich näher bringen wird".

T'Pring wurde in einer der besten Star Trek-Episoden vorgestellt

In Raumschiff Enterprise war die Verbindung von Spock und T'Pring gelinde gesagt schwierig. In der Episode Weltraumfieber (Amok Time) aus der 2. Staffel beginnt bei Spock (Leonard Nimoy) das sogenannte Pon Farr. Dabei handelt es sich um jenen Zustand, in dem Vulkanier die Kontrolle über ihre Ratio verlieren und sich paaren müssen. T'Pring (Arlene Martel), die Spock seit Kindheitstagen versprochen wurde, möchte ihn jedoch nicht heiraten und weicht auf einen vulkanischen Hochzeitsbrauch aus: ein tödlicher Zweikampf mit dem abgelehnten Mann. Als ihren Kämpfer wählt sie ausgerechnet Spocks Freund Kirk (William Shatner).

© Paramount © Paramount T'Pring in Star Trek

Aus dieser spannenden Grundkonstellation entwickelte die erste Folge der 2. Staffel in mehrfacher Hinsicht einen Star Trek-Meilenstein. In Weltraumfieber gab es einige erste Male in der Geschichte der Reihe (etwa den vulkanischen Gruß samt "Lebe lang und in Frieden"). Die Episode aus dem Jahr 1967 versprüht mit ihrer Thematisierung vulkanischer Riten den Entdecker-Geist der Sci-Fi-Reihe, bietet faszinierende Figuren, Abenteuer und beleuchtet die Freundschaft von Kirk und Spock.

Deswegen taucht sie in zahlreichen Bestenlisten auf und gehört zu den prägenden Klassikern des Science-Fiction-Fernsehens. Es könnte also sein, dass wir in Star Trek: Strange New Worlds eine neue Perspektive auf Pon Farr erhalten.

Wann kommt die Science-Fiction-Serie nach Deutschland?

In den USA startet Star Trek: Strange New Worlds am 5. Mai 2022 beim Streaming-Dienst Paramount+. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht. In einem Tweet des offiziellen Star Trek-Twitter-Accounts ist nur die Rede davon, die "zusätzliche internationale Verfügbarkeit" der Serie werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Paramount+ soll hierzulande im Laufe des Jahres als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein. Wann das der Fall sein wird, bleibt weiterhin unklar.

