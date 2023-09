Neue Star Wars-Serie kopiert einen der bekanntesten Herr der Ringe-Twists und Fans lieben es: "Es ist verdammt brillant"

Die Star Wars-Serie Ahsoka hat sich einen großen Twist bei Der Herr der Ringe abgeschaut. In der neuesten Folge lassen sich einige Parallelen zur Geschichte von Gandalf entdecken.

Achtung, es folgen Spoiler!

Diese Woche gab es unter Star Wars-Fans vor allem ein Gesprächsthema: die Clone Wars-Flashbacks in der 5. Folge von Ahsoka. Während wir in dichten Kriegsnebel der Vergangenheit mehre Schlüsselszenen zwischen Anakin Skywalker und Ashoka Tano erleben, findet auch in der Gegenwart eine wichtige Entwicklung statt.

Durch ihre Erlebnisse in der Welt zwischen den Welten versteht Ahsoka, dass sie nicht für Anakins Niedergang verantwortlich ist. Sie lässt sich nicht von dem Schmerz der Vergangenheit unterkriegen, sondern entscheidet sich für ihren eigenen Weg und kehrt – sichtlich verändert – in die Welt der Lebenden zurück.

Ahsoka die Weiße: Star Wars übernimmt in Ahsoka Fogle 5 den Gandalf-Twist aus Der Herr der Ringe

Ahsokas Charakterentwicklung weist starke Parallelen zur Geschichte von Gandalf in der Herr der Ringe-Trilogie auf. Zuerst lernen wir den mächtigen Zauberer als Gandalf der Graue kennen, ehe er vom Balrog in die Tiefe gestürzt wird, um sein Leben kämpft, ins Jenseits abdriftet und schließlich als Gandalf der Weiße zurückkehrt.

Disney Ahsoka die Weiße

Auch Ahsoka war zu Beginn der Serie im grauen Umhang unterwegs. Von Baylan Skoll wurde sie in den Abgrund gestürzt. In der Welt zwischen den Welten kämpfte sie um ihr Leben und kam zur er Erkenntnis, dass sie ihre Aufgabe noch nicht erfüllt hat. Jetzt trägt sie strahlend weiße Roben und an die Stelle der Adler treten Weltraumwale.

Die Herr der Ringe-Parallelen kommen nicht von ungefähr. Serienschöpfer Dave Filoni war schon immer sehr transparent, was seine Inspiration hinter der Entwicklung von Ahsoka anging. Bereits 2019 postete er eine kleine Skizze, die Ahsoka zusammen mit Gandalf zeigt und die Ähnlichkeiten der beiden Figuren betont.

Von vielen Fans wird Ahsokas endgültige Gandalf-Werdung gefeiert.



Dank Folge 5 ist Ahsoka ist jetzt offiziell in ihrer Gandalf-Era angekommen.

Was beim Herr der Ringe funktioniert hat, funktioniert auch bei Star Wars.

Dave Filoni hat sich wirklich einiges bei Tolkiens Mittelerde-Epos abgeschaut.

Kein Wunder, dass manche Fans den Ahsoka-Twist schon vorher erkannt haben, wie der nachfolgende Tweet zeigt, der bereits letzte Woche abgesetzt wurde.



Leute, ich glaube, ich habe es verstanden. Genau wie Gandalf ist es Ahsokas Weg, Ahsoka die Weiße zu werden. Das ist ihre Prüfung. Sie wird den Tod selbst besiegen. Es ist verdammt brillant.

Ahsoka die Weiße wird mit sehr viel Liebe im Fandom in Empfang genommen. Es gibt sogar schon erste Fan-Arts von der neuen Version der Figur.

Vielleicht versteckt sich hier sogar die wahre Erklärung für ihre Verwandlung.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 6 zu Disney+?

Die 6. Folge von Ahsoka erscheint am 20. September 2023. Bereits ab 3:00 Uhr morgens könnt ihr die Folge bei Disney+ schauen. Danach erwarten uns noch zwei weitere Kapitel, ehe die 1. Staffel zu Ende ist. Ob Ahsoka eine 2. Staffel erhält, ist unklar. Hauptdarstellerin Rosario Dawson hat aber durchblicken lassen, dass sie gerne zurückkehren würde.

