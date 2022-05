Neue Star Wars-Serie: Obi-Wan Kenobi holt endlich 45 Jahre altes Versäumnis nach

Obi-Wan Kenobi ist eine der bekanntesten und beliebtesten Star Wars-Figuren. Bis heute hat der von Ewan McGregor und Alec Guinness verkörperte Jedi jedoch kein eigenes Leitmotiv erhalten.

Nur wenige Franchises besitzen eine dermaßen reiche Musikgeschichte wie Star Wars. Angefangen beim Main Theme, das den Lauftext einer jeden Episode begleitet, bis hin zum Imperial March, der unverkennbar die Ankunft des Bösen einläutet: Einige von John Williams' ikonischsten Kompositionen stammen aus der weit entfernten Galaxis.

Umso verwunderlicher ist es, dass eine der populärsten Figuren der Sternensaga bis heute kein eigenes Theme erhalten hat: Obi-Wan Kenobi. 1977 wurde der Jedi erstmals von Alec Guinness auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. In der Prequel-Trilogie übernahm Ewan McGregor den Part. Jetzt kehrt er auf Disney+ zurück.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi erhält endlich ein eigenes Theme von John Williams

Mit dem Start von Obi-Wan Kenobi holt Williams ein altes Versäumnis nach: 45 Jahre nach dem Kinostart von Krieg der Sterne bekommt Obi-Wan endlich sein eigenes Leitmotiv vom Großmeister höchstpersönlich komponiert. Damit gastiert Williams zum zweiten Mal bei einem Star Wars-Projekt, das sich außerhalb der Skywalker-Saga bewegt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Obi-Wan Kenobi schauen:

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Schon bei Solo: A Star Wars Story steuerte er ein Theme für Han Solo bei, während John Powell den Rest der Filmmusik komponierte. Obi-Wan Kenobi setzt diese Tradition fort, sodass McGregor nicht mehr neidisch den wundervollen Leitmotiven lauschen muss, die seine Co-Stars im Lauf der Zeit von Williams erhalten haben.

Darauf kam kürzlich auch Natalie Holt zu sprechen, die als Hauptkomponistin der Serie für ein Gros der Filmmusik verantwortlich ist. Gegen Williams' Rückkehr hatte sie jedoch nichts einzuwenden, wie sie kürzlich im Interview mit Vanity Fair verriet.

Obi-Wan ist ein Legacy-Character, für den John [Williams] nie ein Thema geschrieben hatte, weil er ziemlich früh in Eine neue Hoffnung gestorben ist. Es ist der einzige Legacy-Character, für den er [kein eigenes Theme] geschrieben hat. Als sprach er mit [Lucasfilm-Präsidentin] Kathleen Kennedy und sagte: 'Ich will ein Thema für Benny schreiben.' Wer kann ihm das schon verweigern? Und dann schrieb ein Obi-Wan-Thema. Es verkörpert den Geist der gesamten Serie.

Nun dürfen wir sehr gespannt sein, was Williams für Obi-Wan Kenobi geschrieben hat. Dass seine musikalischen Star Wars-Ideen längst nicht erschöpft sind, bewies er bei der Sequel-Trilogie überaus eindrucksvoll. Nach den ikonischen Leitmotiven von Yoda, Leia und Co. komponierte er für Rey eines der schönsten der gesamten Saga.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obi-Wan Kenobi startet am 27. Mai 2022 auf Disney+.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf das erste Obi-Wan-Theme von John Williams?