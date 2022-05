Obi-Wan Kenobi: Im neuen Trailer gibt Darth Vader endlich ein Lebenszeichen von sich

Bevor Obi-Wan Kenobi in wenigen Wochen auf Disney+ startet, gibt es jetzt einen langen Trailer zur neuen Star Wars-Serie. Ewan McGregor ist zurück – zusammen mit Hayden Christensen als Darth Vader.

Das größte Star Wars-Ereignis des Jahres steht vor der Tür: Mit dem Start von Obi-Wan Kenobi kehrt Ewan McGregor in die weit entfernte Galaxis zurück, um auf Tatooine den jungen Luke Skywalker zu beschützen. Doch dann melden sich finstere Mächte im heißen Wüstensand zu Wort und der Jedi ist gezwungen, den Planeten zu verlassen.

Der neue Trailer zu Obi-Wan Kenobi zeigt uns mehr aus dem heiß erwarteten Star Wars-Abenteuer auf Disney+, die mit einem spannenden Wiedersehen aufwartet. Nicht nur McGregor nimmt seinen Part aus den Prequel wieder auf. Auch Hayden Christensen ist ein Teil der Serie und tritt als gefürchteter Bösewicht Darth Vader in Erscheinung.

Der neue Trailer zu Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi - Trailer (English) HD

Darüber hinaus bringt Obi-Wan Kenobi Figuren wie Onkel Owen und Tante Beru zurück, die den jungen Luke bei sich aufgenommen haben. Gespielt werden sie von Joel Edgerton und Bonnie Piesse, die schon in Episode 2 und 3 in den Rollen zu sehen waren. Ein weiterer Vertrauter ist der Großinquisitor, der aus Star Wars Rebels stammt.

Wann startet Obi-Wan Kenobi auf Disney+?

Obi-Wan Kenobi startet am Freitag, dem 27. Mai 2022 auf Disney+. Zum Start gibt es direkt eine Doppelfolge. Die vier verbleibenden Episoden werden danach jeden Mittwoch veröffentlicht.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren in den seiebn Folgen zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? In unserem Podcast zu Das Buch von Boba Fett erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.



