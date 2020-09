Mehr The Walking Dead als je zuvor: Alle Spin-offs, Filme & Staffel 11 in richtiger Reihenfolge

The Walking Dead endet nach Staffel 11. Damit ihr einen Überblick über alle Spin-offs des Franchise behaltet, gibt es hier die richtigen Reihenfolge aller Serien-Ableger und Filme bis 2023.

Genau wie die langsam verrottenden Zombies hat jetzt auch The Walking Dead ein Ablaufdatum bekommen. Allerdings nur die Mutterserie, denn die wird nach einer extra langen Staffel 11 definitiv enden. Davor, währenddessen und danach erwarten uns allerdings vier Spin-off-Serien und drei Kinofilme.

Alle The Walking Dead-Comics auf einen Schlag Zu Amazon Für Fans

Um den Überblick zu behalten, haben wir das The Walking Dead-Franchise für euch chronologisch in der richtigen Reihenfolge aufgelistet. Bei noch unbestätigtem Datum haben wir das als Zusatzinfo angeführt.

Die ultimative The Walking Dead-Reihenfolge: Alle Spin-offs, Staffel 11 und Filme

Vier The Walking Dead-Spin-offs sind in Arbeit: Die wichtigsten Infos

Hier bekommt ihr einen knackigen Überblick über die vier Spin-offs, um was es sich dabei handelt und von wem sie gemacht werden.

© AMC/Amazon Fear the Walking Dead

Zur Erklärung: Angela Kang ist derzeit die Showrunnerin der Mutterserie, während Scott M. Gimple das gesamte Franchise inhaltlich überblickt:

Fear the Walking Dead war das erste Spin-off. Derzeitige Showrunner sind Ian Goldberg (The Autopsy of Jane Doe) und Andrew Chambliss (Vampire Diaries).

war das erste Spin-off. Derzeitige Showrunner sind Ian Goldberg (The Autopsy of Jane Doe) und Andrew Chambliss (Vampire Diaries). The Walking Dead: World Beyond wird das zweite Spin-off. Eine Miniserie mit 2 Staffeln, angesiedelt 10 Jahre nach der Apokalypse mit Jugenddarstellern, von Scott M. Gimple und TWD-Drehbuchschreiber Matt Negrete.

wird das zweite Spin-off. Eine Miniserie mit 2 Staffeln, angesiedelt 10 Jahre nach der Apokalypse mit Jugenddarstellern, von Scott M. Gimple und TWD-Drehbuchschreiber Matt Negrete. The Walking Dead: Carol und Daryl (noch unbetitelt) wird das dritte Spin-off, von Angela Kang, rund um Daryl Dixon und Carol Peletier und startet nach dem Ende der Mutterserie.

wird das dritte Spin-off, von Angela Kang, rund um Daryl Dixon und Carol Peletier und startet nach dem Ende der Mutterserie. Tales of the Walking Dead wird das vierte Spin-off. Eine Anthologie-Serie von Scott M. Gimple mit alten und neuen Charakteren sowie Prequels, Sequels und Inbetweequels (ja, der Begriff existiert tatsächlich).

Schaut euch den Trailer zum nächsten Spin-off The Walking Dead: World Beyond an

The Walking Dead World Beyond - S01 Comic Con Trailer (English) HD

Wann kommen die The Walking Dead-Filme über Rick Grimes?



Das größte und einzig wirkliche Mysterium in der The Walking Dead-Timeline sind jetzt nur noch die geplanten Kinofilme mit Rick-Darsteller Andrew Lincoln. Sie befinden sich derzeit bzw. nach wie vor in Planung von AMC und Universal, allerdings komplett ohne Starttermine.

Eine Variante wäre, die Rick Grimes-Filme 2021 alle auf einmal zu drehen und dann innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren ins Kino zu bringen, daher unsere Einschätzung, dass sie Ende 2022 bis Anfang 2024 kommen.

© AMC The Walking Dead: Rick Grimes

Das ist aber reine Spekulation, würde jedoch mit der Idee einhergehen, dass sie mit dem Abschluss der Mutterserie starten und es im Daryl & Carol-Spin-off Überschneidungen mit den Filmen gibt. Dadurch könnten die drei großen, lebenden Figuren, Daryl, Carol und Rick, aufeinander treffen. Und eventuell auch Michonne, die wir in den Filmen wiedersehen dürften.

Mehr zu The Walking Dead gibt es im Moviepilot-Podcast

In der Zombie-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.



Auf welchen The Walking Dead-Ableger freut ihr euch am meisten?