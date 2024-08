Neue Thriller-Serie von Yellowstone-Star bereitet Fans Sorgen: Platzt damit Beths Rückkehr zum Serien-Universum?

Yellowstone-Star Kelly Reilly hat ein neues Serienprojekt an Land gezogen, das sehr vielversprechend klingt. Doch was bedeutet das für die Zukunft des erfolgreichen Western-Franchise.

Mit Yellowstone hat Taylor Sheridan nicht nur eine extrem erfolgreiche Serie geschaffen, sondern ein ganzes Western-Universum begründet. Zwei Spin-offs sind bereits erschienen, die sich mit der Vorgeschichte der Duttons beschäftigen. Seit dem Ausstieg von Kevin Costner steht die Hauptserie allerdings unter keinem guten Stern.

Noch dieses Jahr geht Yellowstone mit der 5. Staffeln und ohne seinen ehemaligen Hauptdarsteller zu Ende. Allzu lange wird das Franchise allerdings nicht stillstehen. Geplant ist u.a. eine Sequel-Serie, die auf den Namen The Madison hört. Laut Gerüchten sollten in dieser auch einige vertraute Yellowstone-Gesichter auftauchen.

Nach Yellowstone-Ende: Beth Dutton-Darstellerin Kelly Reilly führt den düsteren Crime-Thriller Under Salt Marsh an

Im Juni berichtete der zuverlässige Branchen-Newsletter Puck, dass neben Cole Hauser und Luke Grimes niemand Geringeres als Kelly Reilly zum Cast von The Madison gehören soll. Die jüngsten Entwicklungen machen der ganzen Sache jedoch einen Strich durch die Rechnung. Reilly hat gerade für ein ganz anderes Projekt unterschrieben.

Paramount Kelly Reilly als Beth Dutton in Yellowstone

Ausgehend von einem Exklusivbericht von Variety führt Reilly den sechsteiligen Crime-Thriller Under Salt Marsh an, der unter dem Dach von Sky in Großbritannien entsteht. Geschaffen wurde die Krimiserie von Claire Oakley, die hinter dem psychologischen Thriller Make Up und einigen Folgen der Heist-Serie Culprits steckt.

In Under Salt Marsh schlüpft Reilly in die Rolle von Jackie Ellis. Ellis ist eine ehemalige Ermittlerin, die inzwischen als Lehrerin tätig ist. Als sie die Leiche einer Schülerin findet, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Der Fall des ertrunkenen Mädchens erinnert an das Verschwinden ihrer Nichte, das ihr damals den Job kostete.

Under Salt Marsh und Yellowstone-Fortsetzung: Theoretisch könnte Kelly Reilly in beiden Serienprojekten mitspielen

So spannend die Handlung von Under Salt Marsh klingt: Viele Yellowstone-Fans fragen sich nun, was Reillys jüngstes TV-Engagement für die Fortsetzung des Western-Hits bedeutet. Wird sie trotzdem noch in The Madison als Beth Dutton zu sehen sein oder sind diese Pläne mit dem Drehstart von Under Salt Marsh hinfällig geworden?

Bisher gibt es keine offizielle Ansage, was Reillys Yellowstone-Zukunft betrifft. Wenn wir uns die Timeline anschauen, ist jedoch beides möglich. Die Dreharbeiten zu The Madison sollen laut Insiderberichten noch im August 2024 starten. Under Salt Marsh geht dagegen erst später dieses Jahr in Produktion, wie Variety anmerkt.