Neue True Crime-Doku erschüttert mit realer Geschichte: Devil in the Family könnt ihr bald bei Disney+ streamen

Eine neue True Crime-Produktion über einen realen Fall aus den USA sorgt gerade für Aufsehen. Hierzulande streamt Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke bald bei Disney+ im Abo.

In den USA wurde vor kurzem eine neue True Crime-Dokuserie veröffentlicht, die den realen Fall einer YouTuberin schildert, die heute im Gefängnis sitzt. Die Geschichte von Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke ist auch deshalb so erschütternd, weil sich die Betroffene lange mit ihrer angeblichen Bilderbuchfamilie öffentlich inszeniert hat – und dann kam der Missbrauch ihrer eigener Kinder ans Licht.

Während die True Crime-Produktion in den USA bei Hulu läuft, wird sie in Deutschland bei Disney+ streambar sein. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist auch schon bekannt.

Neue True Crime-Dokuserie über Kindesmissbrauch streamt noch im März bei Disney+

Hierzulande könnt ihr Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke ab dem 26. März 2025 bei Disney+ in der Star-Sektion des Streaming-Anbieters schauen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke:

Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke - S01 Trailer (English) HD

Die 43-jährige Amerikanerin Ruby Franke wurde ab 2015 mit ihrem YouTube-Account 8 Passengers bekannt. Hier dokumentierte sie den Alltag mit ihrem Mann und den sechs gemeinsamen Kindern in Utah.

Während sie lange mit strengen Erziehungsmaßnahmen auffiel, die bei den Fans zunächst gut ankamen, wurden später schwere Vorwürfe gegen Franke erhoben. Einer ihrer Söhne behauptete 2020 zum Beispiel, dass er wegen eines Streichs gegenüber seinem Bruder sieben Monate lang nicht in seinem eigenen Bett, sondern nur auf einem Sitzsack schlafen durfte.

Ruby Franke ist mittlerweile eine verurteilte Straftäterin

Durch die öffentlich gewordenen Anschuldigungen kam es zur Gerichtsverhandlung, bei der die YouTuberin 2024 wegen der Misshandlung von zwei ihrer sechs Kinder schuldig gesprochen wurde. Durch mehrere Haftstrafen wurde sie zu bis zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr Mann Kevin steht weiter zu ihr.

Alle Details zum realen Fall rund um Ruby Franke könnt ihr euch ab dem 26. März bei Disney+ anschauen. Dann werden alle 3 Folgen der Dokuserie Devil In The Family: The Fall of Ruby Franke auch in Deutschland veröffentlicht.