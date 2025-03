In 3 Tagen startet einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres, in dem die Menschheit einen Planeten voller Monster-Würmer besiedeln will

Der erste Science-Fiction-Blockbuster des Jahres kündigt sich in den hiesigen Kinos an. In wenigen Tagen könnt ihr das satirische Kolonialepos auf der großen Leinwand erleben.

Nachdem mit Captain America: Brave New World im Februar der erste Superhelden-Blockbuster angelaufen ist, kündigt sich nun ein millionenschweres Sci-Fi-Abenteuer an. Es entführt uns auf einen eisigen Planeten, auf dem die Menschheit – oder zumindest ein kleiner Teil dieser – versucht, eine neue Heimat zu finden. Die Rede ist von Mickey 17, dem neuen Film von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho. Nach seinem Oscar-Triumph zeigt er uns in eine düstere Zukunftsvision, in der nicht nur die Eroberung fremder Welten möglich ist. Auch das Klonen von Menschen steht an der Tagesordnung, wie es Robert Pattinson am eigenen Leib erfährt. Diese Woche neu im Kino: In dem Science-Fiction-Film Mickey 17 muss Robert Pattinson 16-mal sterben In Mickey 17 schlüpft Pattinson in die Rolle des etwas verpeilten Mickey Barnes, der sich als sogenannter Expendable für eine Weltraummission meldet, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Wie sich herausstellt, gibt er jeglichen Anspruch auf sich und seinen Körper auf. Fortan muss er auf dem Weg zum eisigen Planeten Nilfheim gefährliche Aufgaben erfüllen. Hier könnt ihr den Trailer zu Mickey 17 schauen: Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD Sollte Mickey dabei sterben – kein Problem: Dann wird er einfach noch mal aus dem Drucker gelassen. Ein Klon stirbt, der nächste kommt. So lautet der ewige Kreislauf für den Rest seines Lebens. Zumindest so lange, bis eine ältere Version überlebt und ihrem neuen Ebenbild ins Angesicht blickt. Mickey 17 und Mickey 18 existieren gleichzeitig. Eigentlich ist das verboten: Sogenannte Multiples sind eine der wenigen Regeln, an die sich die Menschheit noch hält. Die doppelten Mickeys dürften jedoch das kleinste Problem sein, denn auf Nilfheim erwartet die Kolonialist:innen eine ganze Horde ekliger Kreaturen, die sich wie die Sumpfwürmer aus King Kong durch den Schnee fressen. Nach Snowpiecer hat Bong Joon-ho mit Mickey 17 die nächste bitterböse Sci-Fi-Satire geschaffen Mickey 17 basiert auf der Romanvorlage Mickey 7 von Edward Ashton. Es ist nicht das erste Mal, dass Bong eine Dystopie verfilmt, die zuvor in gedruckter Form erschienen ist. Bereits 2013 entfesselte er die endzeitliche Graphic Novel Snowpiercer auf der großen Leinwand. Jetzt wagt er sich auf einen fremden Planeten. Erneut geht es um Klassenkampf und Kapitalismus, während wir schräge Figuren in einer schonungslosen Zukunftsvision kennenlernen. Ein satirischer Funkenflug entfacht dieses Mal die Revolution, während sich der von Mark Ruffalo verkörperte Bösewicht in die Karikatur eines gewissen US-Präsidenten verwandelt. Zum Weiterlesen: Unser Film-Check zu Mickey 17 von der Berlinale Nachdem Mickey 17 im Februar im Rahmen der Special Gala auf der Berlinale zu sehen war, startet der Film nun regulär in den deutschen Kinos. Ab dem 6. März 2025 könnt ihr euch in Bong Joon-hos eigenwilligen Science-Fiction-Blockbuster stürzen.