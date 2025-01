Neue True Crime-Serie bald bei Netflix: Der Trailer zeigt ein Imperium aus Lügen

True Crime-Fans bekommen auf Netflix bald Nachschub. Die neue Miniserie Apple Cider Vinegar beleuchtet die Entstehung eines Imperiums, das auf einer Lüge basiert. Schaut jetzt den Trailer.

Wer von True Crime-Formaten immer noch nicht genug bekommt, sollte Anfang Februar bei Netflix vorbeischauen. Bei dem Streamer startet dann die neue Miniserie Apple Cider Vinegar, die besonders für Fans von Inventing Anna & Co. spannend sein dürfte. Am besten schaut ihr direkt den Trailer, um einen Einblick in Apple Cider Vinegar zu bekommen:

Apple Cider Vinegar - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue True Crime-Serie kommt zu Netflix: Darum geht es in Apple Cider Vinegar

Booksmart-Star Kaitlyn Dever spielt in der Serie die Influencerin Belle Gibson, die eine Krebserkrankung vortäuscht. Gegenüber ihrer Community behauptet sie, sie könne die Krankheit einfach mithilfe gesunder Lebensmittel heilen. Dadurch errichtet sie sich ein Wellness-Imperium, das auf Lügen aufgebaut ist.

Die Miniserie stammt von Samantha Strauss (The Dry - Die Lügen der Vergangenheit) und basiert auf dem Sachbuch The Woman Who Fooled the World von Beau Donelly und Nick Toscano. Darin werden die Ereignisse rund um die reale Fake-Guru-Persönlichkeit Belle Gibson geschildert.

Auch interessant:

Wann startet Apple Cider Vinegar bei Netflix?

Die neue True Crime-Produktion kommt am 6. Februar 2025 ins Abo des Streaming-Dienstes. Dann könnt ihr alle 6 Folgen der Miniserie am Stück bingen. Und falls ihr euch sonst noch über kommende Streaming-Tipps informieren wollt:

Podcast-Vorschau: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.