Neue True Crime-Serie stößt kontroverses Umbrella Academy-Finale vom Netflix-Thron – nach nur einer Woche

Die 4. und letzte Staffel von The Umbrella Academy sorgt für gespaltene Reaktionen bei Fans. Ob sich das auch in der aktuellen Netflix Top 10 bemerkbar gemacht hat?

The Umbrella Academy ist eine der verlässlichsten Serien von Netflix. Seit 2019 sammelt die Superhelden-Story positive Kritiken und zufriedenstellende Zahlen ein. Es ist kein Überflieger wie Wednesday, Bridgerton oder Stranger Things, der Rekorde bricht, aber eine sichere Bank. Zumindest bis zur 4. Staffel.

Das Serienfinale hat zum ersten Mal gemischte Kritiken erhalten, die Fan-Reaktionen fallen noch extremer aus. Enttäuschung scheint sich breitzumachen. Trotzdem landete die 4. Staffel vergangene Woche auf Platz 1 der Netflix-Serien-Charts. Lange hielt sie sich dort aber nicht.



American Murder: Laci Peterson stößt The Umbrella Academy von Platz 1



Auf Platz 1 in Deutschland steht jetzt American Murder: Laci Peterson, eine True Crime-Dokumentation bestehend aus drei Episoden. Die Miniserie rollt den Fall Laci Peterson neu auf. Die werdende Mutter wurde 2002 von ihrem Ehemann Scott Peterson vermisst gemeldet. Ein Jahr später wurden die Leichen von Laci und ihrem ungeborenen Sohn gefunden.

Schaut euch den Trailer für die True Crime-Doku an:

American Murder: Laci Peterson - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Zum Zeitpunkt dieses Artikels steht The Umbrella Academy nur noch auf Platz 2 der Netflix-Charts. Das gilt interessanterweise nicht nur für Deutschland. In den USA wurde die Serie nach weniger als einer Woche von dem Comedy-Special Matt Rife: Lucid - A Crowd Work Special abgelöst. In Ländern wie Frankreich, Mexiko oder Argentinien hält sie sich weiter auf der 1.

Laut Auswertungen von What's on Netflix ist die Serie insgesamt mit weniger Aufrufen gestartet als noch die 3. Staffel. Das spricht auch unabhängig von der Qualität des Finales von einem sinkenden Interesse. Viele Netflix-Serien schaffen es nicht über eine 3. Staffel hinaus und in diesem Fall wurde der Storybogen anscheinend überspannt.

