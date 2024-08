Platz 1 bei Netflix erzürnt Fans gewaltig: "Schlechtestes Serien-Ende aller Zeiten"

Bei Netflix wurde vor wenigen Tagen das Finale einer Hit-Serie zum Streamen bereitgestellt, aber Fans lassen kein gutes Haar daran. Wir sagen euch, warum es so schlecht ankommt.

The Umbrella Academy hat mit den ersten drei Staffeln viele Netflix-Abonennt:innen erfreut – und ich gehöre definitiv dazu. Eine dysfunktionale Patchwork-Familie leitet in Endlosschleife die Apokalypse ein und muss die Welt dann wieder retten. Ein Teufelskreis, der verdammt viel Spaß macht. In der finalen 4. Staffel hat der Spaß für viele Fans aber ein Ende gefunden. Auch die Presse war vom Umbrella Academy-Abschluss zumindest gespalten.



Nr. 1 bei Netflix enttäuscht: Das erzürnt Fans am The Umbrella Academy-Ende

Ein kurzer Blick auf die weltgrößte Film-und-Serien-Bewertungsplattform IMDb erzählt eine vernichtende Geschichte für das Finale von The Umbrella Academy. Dort kann nämlich jede einzelne Folge bewertet werden. Während sich bei den ersten drei Staffel-Enden eine sehr hohe bis solide Bewertung zwischen 8,9 und 7,4 hielt, fällt das Finale mit einer 4,9 von 10 ziemlich auf die Nase. Bereits über 1700 Leute haben ihre Stimme abgegeben.

Fans echauffieren sich auf allen möglichen Plattformen und negieren Staffel 4: "So traurig, dass Umbrella Academy nach Staffel 3 abgesägt wurde."

Ich will dem Desaster nachgehen: Was stößt vielen Fans dermaßen sauer auf? Achtung, es folgen Spoiler!

Wer bei X nach Umbrella Academy sucht und ein paar Meter scrollt, kann sehr schnell die größten Kritikpunkte identifizieren: Da wären zum einen die als unnötig betrachtete Liebesgeschichte zwischen Rita und Five – viele hätten sich ein Happy End für Rita und Diego gewünscht. Schlussendlich ist das egal, denn am Ende sterben eh alle.

Das führt uns zum großen Haupt-Ausraster unter den Anhänger:innen: Alle sterben. Zumindest alle Hauptfiguren, die wir über die Jahre hinweg so liebgewonnen haben. Da die Welt nur ohne sie harmonisch funktionieren kann, vertschüssen sie sich am Ende daraus. Sie haben damit nie in der Welt von The Umbrella Academy existiert, ihre Kinder schaffen es allerdings in die "richtige" und finale Timeline. Das ergibt wenig Sinn.

Netflix The Umbrella Academy: Die Chaos-Truppe muss am Ende sterben

Dazu kommen weitere Logikfehler und fehlende Figuren wie Sloane, die Ehefrau von Luther. Sie wird in Staffel 4 mit keinem Wort erwähnt, als hätte sie nie existiert. "Schlechtestes Serien-Finale aller Zeiten", schreibt ein (ehemaliger?) Fan bei Reddit .

Wenn man länger darüber nachdenkt, dann ist folgender Kritikpunkt vermutlich der, den ich am besten nachvollziehen kann – er wird in einem spannenden Reddit-Post erläutert: In der Serie ging es um Kinder, die Opfer eines tyrannischen Alien-Vaters waren und sich letztlich mit gemeinsamer Kraft von ihm emanzipiert und aus seinen Fängen befreit haben. Dass sie am Ende allerdings selbst das Problem sind, weil sie schlichtweg existieren, ist eine bittere und nicht zu Ende gedachte Message.

Über zwei Jahre mussten die Fans auf die finalen 6 Episoden warten, nur um diese große Enttäuschung zu erfahren. The Umbrella Academy wird nach anfänglichem Erfolg wohl in die unrühmliche Liste der enttäuschendsten Serien-Enden eingehen.

Podcast-Tipp: 5 Serien-Enden, die mindestens so enttäuschen wie The Umbrella Academy

Wer seinem Schmerz noch ein wenig nachgehen will, kann sich unsere dazu passende Podcast-Folge über katastrophale Serien-Enden anhören:

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber tauchen wir ein in die Seriengeschichte und lassen ein paar der schlimmsten finalen Episoden Revue passieren, die das Vermächtnis sonst sehr guter Serien zu Grabe getragen haben. Von Dexter bis The Blacklist ist viel Enttäuschendes dabei.