Neue Western-Serie verdrängt Fantasy-Epos bei Netflix, auf das Fans drei Jahre gewartet haben

In den Netflix-Charts muss sich die Fortsetzung einer großen Fantasy-Serie gegen den neu veröffentlichten Yellowstone-Ableger geschlagen geben.

In der Top 10 der aktuell meistgestreamten Netflix-Serien steht das Squid Game-Finale weiterhin ungeschlagen an der Spitze. Dahinter hat es jetzt die 1. Staffel der Western-Serie 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren geschafft, die zum Yellowstone-Universum gehört. Damit muss sich der erste Teil von Sandman Staffel 2 mit dem dritten Platz begnügen. Die restlichen Folgen des Fantasy-Epos werden später veröffentlicht. Seit Staffel 1 von Sandman sind 3 Jahre vergangen, in denen Fans auf Nachschub warten mussten.

Neuer Yellowstone-Ableger bei Netflix: Darum geht es in 1923

Im neu veröffentlichten Yellowstone-Spin-off kämpfen Jacob Dutton (Ford) und seine Frau Cara (Mirren) im Jahr 1923 um das Überleben ihrer Farm, die der Magnat Donald Whitfield (Timothy Dalton) ihnen entreißen will. Daneben dreht sich die Serie auch um Spencer Dutton (Brandon Sklenar), der als Auftragsjäger in der Wildnis Südafrikas sein Trauma nach dem Ersten Weltkrieg entfliehen will. Nach dem Hilferuf seiner Tante Cara bricht er nach Amerika auf.

1923 umfasst insgesamt 15 Episoden. Bei Netflix streamen jetzt die ersten acht davon. Wer lieber Sandman schaut und schon auf den Rest der 2. Staffel wartet, muss sich nur noch etwas gedulden. Nachdem die ersten sechs Episoden bereits zum Streamen zur Verfügung stehen, kommen die Folgen 7 bis 11 am 24. Juli 2025. Am 31. Juli 2025 erscheint dann noch eine weitere Bonusfolge als Serienfinale.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Sandman Staffel 2 schauen:

Sandman - S02 Trailer (Deutsch) HD

So sieht die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix aus:

