Neue Wonder Woman bekommt ihre eigene Serie: DC verstärkt das Extended Universe

DC bringt eine neue Wonder Woman in die Comicläden und ins Fernsehen. Hier erfahrt ihr alles über das Wonder Girl Yara Flor und wie sie ins Arrowverse zu The Flash & Co. passt.

Während wir für den verschobenen Wonder Woman 1984 auf eine baldige Streaming- oder Kino-Auswertung hoffen, erweitert DC munter das Arrowverse. Der spannende neue Zuwachs heißt Wonder Girl und ist eine Amazone wie Wonder Woman.

Mit etwas Glück sehen wir die junge Brasilianerin schon bald neben The Flash und Supergirl im Arrowverse, berichtet Deadline exklusiv.

Die neue Wonder Woman: Das ist DCs Wonder Girl Yara Flor

Die neue Wonder Girl heißt mit bürgerlichem Namen Yara Flor und wurde kürzlich als die "neue Wonder Woman" enthüllt. Ihren ersten Comic-Auftritt hat sie demnächst in Future State: Wonder Woman. Zwar existiert Wonder Girl in den Comics seit 1965, das aktuelle Comic-Vorbild für die neue Serie kommt jedoch erst 2021 auf den Markt.

© DC Comics Wonder Girl

Yara Flors Mutter ist eine Amazone wie Wonder Woman. Ihr Vater ist ein brasilianischer Flussgott. Die neue DC-Serie will ihren Ursprung erzählen, wenn sie von ihrer Herkunft und ihren Kräften erfährt. Mit den neuen Kräften muss sie "das Böse bekämpfen, das die Welt zerstören will", schreibt Deadline.



DC verstärkt mit Wonder Girl das Arrowverse rund um The Flash & Co.

Wonder Girl soll nicht nur eine neue DC-Serie werden, sie würde auch die mittlerweile 10. Serie des Arrowverse sein. Dieses Serien-Universum begann 2012 mit Arrow.

Überblickt wird die neue Arrowverse-Serie bei The CW von Greg Berlanti, der auch die anderen DC-Projekte bei dem Sender im Blick hat. Als Ko-Showrunnerin und Drehbuchschreiberin zeichnet Dailyn Rodriguez verantwortlich, die zwei Staffeln Queen of the South als Showrunnerin verantwortete.

Im Queen of the South-Trailer seht ihr, was die Showrunnerin zuvor gemacht hat:

Queen of the South - S01 Extended Trailer (English) HD

Bisher ist noch ungewiss, ob wirklich eine 1. Staffel von Wonder Girl bestellt wird. Das hängt zu aller erst von den Drehbüchern ab. Falls sie daraufhin in einem Crossover-Event eingeführt wird, ist der erste Eindruck der neuen Wonder Woman an der Seite von The Flash & Co. entscheidend.



Die Figur Yara Flor ist übrigens die erste Latina-Superheldin mit ihrer eigenen DC-Serie. Sie wird als Wonder Girl zu den derzeit laufenden Serien Batwoman, Legens of Tomorrow, The Flash, Black Lightning, Superman & Lois und Supergirl dazustoßen, wobei sich letztere in der finalen Staffel befindet und Superman & Lois gerade in der Entwicklung.



