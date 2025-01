Neue Yellowstone-Serie geht weiter: Im Trailer bereiten sich die Duttons auf den Krieg vor

Nach dem Ende von Yellowstone wird das Western-Universum weiter ausgebaut. Jetzt kündigt sich die 2. Staffel des Prequels 1923 mit einem aufregenden Trailer an.

Im vergangenen Dezember wurde der Serien-Hit Yellowstone nach fünf Staffeln beendet. Das von Taylor Sheridan begründete Western-Universum ist aber nach dem Serienfinale noch längst nicht am Ende und wird in Zukunft mit mindestens 5 Spin-off-Serien ausgebaut. Bereits in wenigen Wochen kehrt das Prequel 1923 über die Erlebnisse der Duttons – im Jahr 1923 – mit neuen Folgen zurück.

Nach dem Yellowstone-Finale: Im Trailer zu 1923 Staffel 2 müssen die Duttons ums Überleben kämpfen

Ganze zwei Jahre mussten Yellowstone-Fans auf neue Folgen der Prequel-Serie 1923 mit Helen Mirren und Harrison Ford in den Hauptrollen warten. Diesen Februar bekommen wir nun endlich das nächste Kapitel zu sehen. Streamingdienst Paramount+ liefert mit dem ersten langen Trailer zu Staffel 2 spannende Einblicke in die nächste Runde des Ranch-Kriegs in Montana:

1923 - S02 Trailer (English) HD

Die 2. Staffel von 1923 verspricht erbitterte Überlebenskämpfe für die Duttons an mehreren Fronten. Jacob und seine Frau Cara müssen in Montana nicht nur den hereinbrechenden Winter überstehen, sondern auch die Intrigen des Unternehmers Donald Whitfield (Timothy Dalton), der sich die Yellowstone-Ranch unter den Nagel reißen und in ein Luxusresort für Touristen verwandeln will. Jetzt müssen die Duttons ihr Zuhause mit aller Gewalt verteidigen.

Die einzige Hoffnung, auf die die Duttons jetzt noch setzen können, ist die Rückkehr von Neffe Spencer Dutton (Brandon Sklenar), welcher in Staffel 1 von Afrika in Richtung Montana aufbrach. Sein Heimweg ist allerdings von zahlreichen Widerständen und Gefahren gezeichnet. Dabei muss er nicht nur zurück zu seiner Familie finden, sondern auch seine vermisste Frau Alex (Julia Schlaepfer) aufspüren, von der er bei seiner Ankunft in Europa getrennt wurde.

Das nächste Kapitel der Yellowstone-Saga: Wann startet 1923 Staffel 2 bei Paramount+?

Die 2. Staffel von 1923 startet bereits am 23. Februar 2025 bei Paramount+. Die neue Season besteht erneut aus acht Episoden, die voraussichtlich im Wochentakt veröffentlicht werden.



Wird Staffel 2 die letzte sein? Taylor Sheridans ursprünglicher Plan sah vor, dass die Geschichte von 1923 über 16 Episoden hinweg, aufgeteilt auf zwei Staffeln, erzählt wird. Im neuen Trailer ist allerdings noch nicht von einem Serienfinale die Rede. Was allerdings für ein nahendes Ende der Serie spricht: Mit dem einbrechenden Winter steht das titelgebende Jahr 1923 bereits kurz vor seinem Abschluss.