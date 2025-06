Neuer Action-Kracher von Amazon verspricht Gags und Explosionen: Hier ist der rasante Trailer mit Eddie Murphy

Wenn Eddie Murphy auftaucht, kann es nur lustig werden und der Trailer zur neuen Action-Komödie The Pickup verspricht schon jetzt einen irrwitzigen Raubüberfall.

Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video hat jüngst den Trailer zur neuen Action-Komödie The Pickup veröffentlicht. Damit bekommen wir schon einen Vorgeschmack auf die rasanten Stunts, Verfolgungsjagden und Explosionen geboten. Neben Comedy-Legende Eddie Murphy (Beverly Hills Cop: Axel F.) wird Pete Davidson (The Suicide Squad) zu sehen sein.

Die Chemie der beiden ist schon jetzt nicht zu übersehen und verspricht ein Gag-Feuerwerk.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu The Pickup an:

The Pickup - Trailer (Deutsch) HD

The Pickup bei Amazon Prime: Darum geht's in der Action-Komödie

Im Mittelpunkt stehen Russell (Eddie Murphy) und Travis (Pete Davidson) – zwei ungleiche Kollegen, die einen gepanzerten Geldtransporter fahren und eigentlich einen routinierten Arbeitstag vor sich hatten. Doch aus dem simplen Auftrag wird schnell ein waschechter Albtraum: Die beiden werden von einer bewaffneten Truppe überfallen – angeführt von Zoe (Keke Palmer).

Zoe ist nicht nur kriminell hochbegabt, sondern auch die Frau, mit der Travis vor Kurzem eine Nacht verbracht hat. Während Travis sich verbliebte, verfolgt Zoe ganz andere Pläne: den 60-Millionen-Dollar-Raub eines Casinos, wofür sie die Hilfe der beiden Fahrer braucht. Sollten sie sich weigern, droht die Ermordung von Russells Ehefrau (Eva Longoria).

Eddie Murphy und Pete Davidson geben eine explosive Mischung ab

Regisseur Tim Story, bekannt für Filme wie Fantastic Four, Ride Along und Shaft, weiß offensichtlich, wie man rasante Action mit gutem Timing kombiniert. Das zeigt sich auch im Trailer The Pickup. Die Chemie zwischen Murphy und Davidson stimmt einfach, als hätte man nur auf dieses Duo gewartet.

Die beiden befeuern sich gegenseitig mit Sprüchen, stolpern von einem Desaster ins nächste und versuchen dabei irgendwie, am Leben zu bleiben. Während Murphy den stoisch-genervten Routinier gibt, sorgt Davidson mit seiner gewohnt schrägen Art für Chaos auf allen Ebenen.

Bis ihr The Pickup streamen könnt, dauert es noch ein wenig. Der Film startet am 6. August 2025 bei Prime Video.