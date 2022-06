Neuer Bösewicht für den nächsten Spider-Man-Film enthüllt – und es gibt sogar schon ein Bild

Tom Holland nimmt eine längere Pause als Spider-Man. Aber es gibt Ersatz: Spider-Man: Across the Spider-Verse erscheint bald und jetzt könnt ihr den Schurken bestaunen.

Der wahrscheinlich einflussreichste Superheldenfilm der letzten 5 Jahre kriegt eine Fortsetzung: Der Animations-Hit Spider-Man: A New Universe zeigte dem MCU-Boss Kevin Feige, dass das Multiversum eine Kuh ist, die sich in großen Blockbustern melken lässt. Es folgten darauf die Multiverse-lastigen Serien und Filme Loki, Doctor Strange 2 und Spider-Man: No Way Home. Auch DC wird den Trend verfolgen.

Das A New Universe-Sequel heißt Spider-Man: Across the Spider-Verse und wird nächstes Jahr erscheinen. Jetzt wurde ein neues offizielles Bild veröffentlicht, das den (oder einen der vielen) Schurken zeigt:

Erstes Bild: Das ist der Bösewicht in Spider-Man: Across the Spider-Verse

Was ihr über den Marvel-Schurken Spot wissen müsst

Der Schurke heißt The Spot und wird von Jason Schwartzman (Rushmore) gesprochen. In der Geburtsurkunde von Spot steht der Name (Dr.) Jonathan Ohnn. Er ist wie gemalt für einen Multiversumsfilm, denn eine seiner Fähigkeit in die Öffnung von interdimensionalen Portalen. Er kann sich oder Körperteile von sich teleportieren. Ihn verbindet eine Feindschaft sowohl mit Spider-Man als auch mit Daredevil.



Worum geht es in Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Miles Morales hat sich als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft aka Spider-Man gerade erst an seine Rolle und die Entdeckung des Multiversums gewöhnt, da stürzt der Jugendliche aus Brooklyn schon in das nächste Kapitel seines Abenteuers: Zusammen mit Gwen Stacy und einem neuen Spider-Team muss er sich einem Gegner stellen, der mächtiger ist als alles vorher dagewesene. Nur zusammen haben sie vielleicht eine Chance die Welt zu retten.



Wann erscheint Spider-Man: Across the Spider-Verse in den Kinos?

Spider-Man: Across the Spider-Verse erscheint am 1. Juni 2023 in den deutschen Kinos, also in einem Jahr und 5 Jahre nach Teil 1. Prozesse für Animationsfilme sind langwierig, zahlen sich in der Regel aber aus.

Freut ihr euch auf Spider-Man: Across the Spider-Verse?