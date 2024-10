Neuer Cliffhanger-Film kommt offiziell: Erste Bilder von Sylvester Stallones-Nachfolgerin enthüllt

Aktuell laufen die Dreharbeiten für das Reboot des Sylvester Stallone-Klassikers Cliffhanger. Auf den ersten Bildern stellt sich Lily James als neue Hauptdarstellerin vor.

Nach Twisters kündigt sich das nächste Reboot eines Action-Klassikers aus den 1990er Jahren an: Cliffhanger – Nur die Starken überleben. Vor über drei Dekaden sorgte der schwindelerregende Kletterfilm mit Sylvester Stallone für Hochspannung im Kino. Nun wird der Stoff für eine neue Generation aus der Versenkung zurückgebracht.

Schon wieder in Reboot? Bevor ihr mit den Augen rollt, gebt dem neuen Cliffhanger-Film eine Chance. Denn der wartet mit äußerst spannenden Namen vor und hinter der Kamera auf. Einer davon ist Lily James (Baby Driver), die als Hauptdarstellerin des Films in Stallones Fußstapfen tritt. Jetzt gibt es die ersten Bilder vom Set.

Erste Bilder aus dem Cliffhanger-Reboot: Lily James setzt Sylvester Stallones Vermächtnis im Kino fort

Studiocanal bringt den neuen Cliffhanger-Film ins Kino. Neben Lily James sind Ex-Bond Pierce Brosnan und Nell Tiger Free zu sehen, die erst dieses Jahr als in dem Horror-Prequel Das erste Omen begeisterte. Mit Franz Rogowski (Transit) gesellt sich zudem einer der gegenwärtig spannendsten deutschen Schauspieler in den Cast.

Die offizielle Synopse des Films lautet wie folgt:

In diesem Reboot des Actionklassikers Cliffhanger betreiben der erfahrene Bergsteiger Ray Cooper (Pierce Brosnan) und seine Tochter Sydney eine Berghütte in den Dolomiten. Während eines Wochenendausflugs mit dem Sohn eines Milliardärs geraten sie ins Visier von Kidnappern.

An diesem Punkt kommt Lily James ins Spiel:

Rays ältere Tochter Naomi (Lily James), die noch unter den Erinnerungen an einen früheren Kletterunfall leidet, wird Zeugin des Überfalls und kann entkommen. Um ihre Familie zu retten, muss sie sich ihren Ängsten stellen und in den Alpen ums Überleben kämpfen.

Inszeniert wird der neue Cliffhanger-Film von Jaume Collet-Serra, der sich im Lauf seiner Karriere mehrmals als überaus fähiger Action-Regisseur hervorgetan hat. Vier Thriller mit Liam Neeson setzte er in Szene (Unknown Identity, Non-Stop, Run All Night und The Commuter), ganz zu schweigen von dem starken Hai-Horror The Shallows.

In der Pressemitteilung zum Drehstart verrät Collet-Serra:

Wir drehen unseren Film in den Dolomiten mit Großformatkameras. Das war für uns zwingend, um die Geschichte in ihrer ganzen Bandbreite und ihrer schieren Größe zu erzählen. Wir werden dem Publikum ein wirklich spannendes, hautnahes Kinoerlebnis bieten.

Von seiner Hauptdarstellerin zeigt er sich sehr begeistert:

Vor allem Lily [James] hat sich für die Rolle mächtig ins Zeug gelegt, sie hat hart trainiert und gelernt, zu klettern. Ihre Leidenschaft hat es uns ermöglicht, ein paar unglaubliche Szenen zu drehen, die wir sonst nicht hätten machen können. Die ganze Crew ist begeistert von ihrem Engagement.

Das Drehbuch stammt von Ana Lily Amirpour, die vor zehn Jahren mit dem Vampirfilm A Girl Walks Home Alone At Night ihren Durchbruch feierte und danach an Serien wie Legion, Castle Rock und The Twilight Zone mitgearbeitet hat. Im Kino war sie zudem mit The Bad Batch und Mona Lisa and the Blood Moon vertreten.



Wann startet der neue Cliffhanger-Film im Kino?

Bisher steht noch nicht fest, wann das Cliffhanger-Reboot ins Kino kommt. Vorerst müssen die Dreharbeiten abgeschlossen werden. Danach geht es in die Postproduktion. Wir sollten frühestens Ende 2025 oder Anfang 2026 mit einem Kinostart rechnen.