Neuer Fantastic Four-Film startet in 4 Wochen: Letzter Trailer vermeidet zum Glück großen Fehler

In rund einem Monat starten die Fantastic Four endlich im Marvel Cinematic Universe durch. Zur Einstimmung gibt es nun einen neuen Trailer, der einen epischen Action-Blockbuster verspricht.

Nach Captain America: Brave New World und Thunderbolts* kündigt sich der nächste Marvel-Film auf der großen Leinwand an. Dieses Mal haben wir es mit einem ganz besonderen Eintrag in das Mega-Franchise zu tun: Nach einer Dekade schließen sich die Fantastic Four wieder im Kino zusammen – in völlig neuer Besetzung.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach bilden die jüngste Version der Superheldenfamilie, die nun erstmals im Marvel Cinematic Universe auftritt. Bereits im zweiten Doctor Strange-Film war John Krasinski als Mister Fantastic zu sehen. Hierbei handelte es sich allerdings nur um einen Multiversums-Cameo.

Jetzt kommt The Fantastic Four: First Steps.

Der neue Fantastic Four-Trailer zeigt den großen Bösewicht zum Glück noch nicht komplett

Das neue Team ist das offizielle F4-Team des MCU und bekommt es gleich in seinem ersten Abenteuer mit einem der größten Bösewichte überhaupt zu tun: Der Planeten verschlingende Galactus hat es auf die Heimatwelt der Fantastic Four abgesehen. Seit dem ersten Trailer wird die Ankunft des Gegenspieler geteast.

Hier könnt ihr den finalen Trailer zu Fantastic Four schauen:

The Fantastic Four: First Steps - Trailer 2 (English) HD

Das war bislang ein genialer Schachzug: Obwohl Galactus ein überlebensgroßer Schurke ist, den man eigentlich nicht übersehen kann, wurde der Marvel-Fiesling bislang kein einziges Mal in voller Pracht gezeigt. Hier ein Bein, da ein Arm – der finale Trailer begeht zum Glück nicht den Fehler und enthüllt seine gesamte Figur.

Viel zu viele Trailer offenbaren alles, was die dazugehörigen Filme zu bieten haben. The Fantastic Four: First Steps hebt sich die Enthüllung des Antagonisten aber bis zum Schluss auf. Erst auf der Leinwand werden wir sehen, welcher Koloss sich wirklich hinter den unheilvollen Schatten verbirgt, die sich über das New York der F4 legen.

Die F4-Besetzung im Überblick:

Pedro Pascal als Reed Richards aka Mister Fantastic



als Reed Richards aka Mister Fantastic Vanessa Kirby als Sue Storm aka The Invisible Woman



als Sue Storm aka The Invisible Woman Joseph Quinn als Johnny Storm aka The Human Torch



als Johnny Storm aka The Human Torch Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm aka The Thing

Inszeniert wurde der neue Fantastic Four-Film von Matt Shakman, der zuvor die WandaVision-Serie bei Disney+ in Szene gesetzt hat.

Wann startet The Fantastic Four: First Steps im Kino?

Wie bereits müssen wir nicht mehr lange auf den dritten und letzten großen Marvel-Film des Jahres warten. The Fantastic Four: First Steps startet hierzulande am 24. Juli 2025 in den Kinos. Danach müssen wir uns auf eine sehr lange Wartezeit einstellen, bis es mit Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday weitergeht.