Neuer Fantasy-Horror wiederholt den Fluch der Karibik-Trick: Erster Trailer zu Geistervilla verspricht Lachanfälle und Gänsehaut

Fluch der Karibik machte aus einem Fahrgeschäft ein bombastisches Kino-Franchise. In diesen Fußstapfen folgt jetzt Geistervilla. Und der erste Teaser sieht vielversprechend aus.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Geistervilla an:

Fluch der Karibik hat gezeigt, Geistervilla bedient sich jetzt derselben Idee. Die Disneyland-Geisterbahn kommt als skurriler Fantasy-Horror ins Kino. Und der erste Teaser zeigt bereits einen wilden Ritt.

Geistervilla - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Horror mit Starbesetzung zielt auf Fluch der Karibik-Effekt

In Geistervilla will die alleinerziehende Mutter Gabbie (Rosario Dawson) mit Sohn Travis (Chase Dillon) in ein gewaltiges Anwesen ziehen. Schnell muss sie feststellen, dass es dort spukt. Um sich gegen die Geister zu wehren, heuert sie eine Gruppe von Helfern an.

Dazu gehören ein Tourguide (Lakeith Stanfield), ein Priester (Owen Wilson), ein Medium (Tiffany Haddish) und ein Historiker (Danny DeVito). Aber die Gespenster lassen sich nicht so leicht verscheuchen.

Wann kommt Geistervilla ins Kino?

Ob Geistervilla den Erfolg von Fluch der Karibik wiederholen kann, wird sich in wenigen Monaten zeigen. Der Gruselspaß von Justin Simien (Dear White People) soll am 27. Juli 2023 ins Kino kommen.

