Neuer Fantasy-Trailer schickt Marvel-Star Elizabeth Olsen ins Jenseits – hier geht das Chaos erst richtig los

Marvel-Star Elizabeth Olsen stirbt und landet im Jenseits im ersten Trailer zum Fantasy-Film Eternity. Hier hat sie eine Woche Zeit, um sich zwischen zwei Männern zu entscheiden. Aber seht selbst.

Viele Filme haben schon Vorstellungen gezeigt, wie das Leben nach dem Tod bzw. Jenseits aussehen könnte. In seinem neuen Film Eternity, der als Mix aus Fantasy und romantischer Komödie (RomCom) daherkommt, präsentiert Regisseur David Freyne ebenfalls eine Version davon.

Jetzt ist ein erster Trailer zu der Produktion des renommierten Filmstudios A24 erschienen, in der sich Marvel-Star Elizabeth Olsen nach dem Tod zwischen zwei Männern entscheiden muss.

Schaut hier den ersten Trailer zur Fantasy-RomCom Eternity:

Eternity - Trailer (English) HD

Neue RomCom mit Fantasy-Handlung und Marvel-Star: Darum geht es in Eternity

Der neue A24-Film zeigt ein Jenseits, in dem die Seelen der Verstorbenen eine Woche Zeit bekommen, um ihre restliche Existenz zu gestalten. Im Mittelpunkt der Handlung muss sich die kürzlich aus dem Leben geschiedene Joan (Olsen) entscheiden, ob sie ihr Herz dem Neuankömmling Larry (Top Gun: Maverick-Star Miles Teller) oder ihrer ersten Liebe Luke (Callum Turner aus der Apple-Kriegsserie Masters of the Air) schenkt, der ganz jung gestorben ist.

Wann startet Eternity im Kino?

In den USA soll der Film mit Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner irgendwann im November 2025 in den Kinos starten. Ein deutscher Release-Zeitraum ist bis jetzt noch nicht bekannt.

