Neuer Höhenflug von Dark-Star im Anmarsch: Die deutschen Kino-Highlights im September

Im September bietet das deutsche Kino ein paar Perlen zum Entdecken. Wir stellen euch die Highlights des Monats mit Thrillern, Dramen und Dokus vor.

Neben den großen internationalen Blockbustern wie der Sci-Fi-Hoffnung Dune und Daniel Craigs letzter Mission James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben wollen wir im September auch auf das deutsche Kino schauen. Daher haben wir für euch wieder ein paar Film-Highlights gesammelt, die sich lohnen dürften.

Diesen Monat zählen eine dreieinhalbstündige Doku über eine Schulklasse genauso zu den Empfehlungen wie ein Polit-Thriller über Terrorismus und abgründige Jugendbewegungen sowie Literaturverfilmungen mit aufregenden Stars.

Deutsches Kino-Highlight im September: Eine moderne Thomas Mann-Verfilmung

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull - Trailer (Deutsch) HD

Film: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull Kinostart: 2. September 2021

In der Verfilmung des unvollendeten Thomas Mann-Romans spielt Jannis Niewöhner den aus gutem Hause stammenden Felix Krull, der sich als Verwandlungskünstler in der Gesellschaft hocharbeiten will. Dafür tauscht er seine Identität mit dem adeligen Marquis Louis de VenostaIn (David Kross), damit dieser mit der freigeistigen Zaza (Liv Lisa Fries) zusammensein kann. In die junge Frau ist Felix aber selbst verliebt.

Deutsches Kino-Highlight im September: Fiese Satire rechnet mit der Politik ab

Curveball - Trailer (Deutsch) HD

Film: Curveball

Curveball Kinostart: 9. September 2021

In der neuen Satire von Zeit der Kannibalen-Regisseur Johannes Naber ist der deutsche Biowaffenexperte Arndt Wolf (Sebastian Blomberg) davon überzeugt, dass Sadam Hussein im Irak Massenvernichtungswaffen besitzt. Als sich ein irakischer Asylsucher als Informant bei ihm meldet, beginnt ein Wettkampf im brisanten Klima nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001.

Deutsches Kino-Highlight im September: Radikale Jugendbewegung gleitet in Terrorismus ab

Je suis Karl - Trailer (Deutsch) HD

Film: Je suis Karl

Je suis Karl Kinostart: 16. September 2021

In Je suis Karl führt ein Bombenanschlag in Berlin dazu, dass sich verschiedene junge Menschen zu einer Bewegung zusammenschließen, die die Welt verändern wollen. Ihre Aktionen, bei denen sie durch Europa reisen, lässt sie immer mehr in rechte Gewalt abdriften.

Deutsches Kino-Highlight im September: Eine Schuldokumentation als Deutschlandporträt

Herr Bachmann und seine Klasse - Trailer (Deutsch) HD

Film: Herr Bachmann und seine Klasse

Herr Bachmann und seine Klasse Kinostart: 16. September 2021

Deutsches Kino-Highlight im September: Schach als Flucht vor Folter

Schachnovelle - Trailer (Deutsch) HD

Film: Schachnovelle

Schachnovelle Kinostart: 23. September 2021

Eine der ungewöhnlichsten Dokumentationen des Jahres widmet sich dreieinhalb Stunden lang der Dynamik einer Schulklasse im hessischen Industrieort Stadtallendorf. Durch den Fokus auf die multikulturell gemischten Schüler:innen und ihren verständnisvollen Lehrer entsteht daseines modernen Deutschlands.

In der Stefan Zweig-Buchverfilmung will Dark-Star Oliver Masucci als Dr. Josef Bartok im Wien des Jahres 1938 mit seiner Frau vor den Nazis in die USA fliehen. Dabei wird er jedoch festgenommen und soll dem Gestapo-Leiter Böhm (Albrecht Schuch) als Anwalt des österreichischen Adels helfen, an das Vermögen der Reichen zu kommen.

Als sich Bartok weigert, wird er in monatelange Isolationshaft gesteckt, wo ihm nur die Entdeckung des Schachspiels eine Ablenkung von der Folter bringt.

---

In eigener Sache: Zur Wiedereröffnung der Kinos hat der Verband der deutschen Kinobetreiber HDF Kino e.V. die Kampagne #EndlichWiederKino gestartet. Auch wir freuen uns und unterstützen die Aktion – unter anderem, indem wir das Logo in unsere Bilder bei News zu aktuellen Kinofilmen einbetten. Wenn ihr also endlich wieder in die Kinos dürft, dann postet gerne ein Foto von eurem ersten Besuch mit dem Hashtag #EndlichWiederKino in den sozialen Netzwerken. Alle Infos zum aktuellen Kinoprogramm findet ihr hier.