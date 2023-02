Neuer Horror-Thriller stößt Avatar 2 nach 7 Wochen von der Spitze der Kino-Charts

Avatar 2 hielt sich Woche für Woche an der Spitze der Kino-Charts. Das ist durch den neuen Film von M. Night Shyamalan jetzt vorbei.

Stolze sieben Wochen lang stand Avatar 2: The Way of Water an der Spitze der US-amerikanischen Kino-Charts. Dieser Siegeszug ist für Regisseur James Cameron und seinen Sci-Fi-Blockbuster jetzt vorerst beendet. Der neue Film von M. Night Shyamalan ist übers Start-Wochenende direkt zum aktuellen Spitzenreiter geworden.

Schaut den Trailer zum neuen Horror-Thriller von M. Night Shyamalan:

Knock at the Cabin - Trailer 2 (Deutsch) HD

Knock at the Cabin stößt Avatar 2 vom Kino-Charts-Thron

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte der neue Shyamalan-Film übers Startwochenende 14,2 Millionen US-Dollar einspielen. Damit ist der Horror-Thriller vor Avatar 2 die neue Nummer Eins in den Kino-Charts.

Für den Regisseur von Filmen wie The Sixth Sense, Signs - Zeichen und Split ist das Ergebnis trotzdem ein kleiner Dämpfer. Mit dieser Zahl stellt Knock at the Cabin das bislang niedrigste Start-Einspielergebnis in der Karriere von Shyamalan dar.

In Knock at the Cabin wird eine dreiköpfige Familie in einer Hütte im Wald von vier Fremden überfallen. Die Eindringlinge fordern ein Opfer, das die Familie selbst bestimmen muss. Ansonsten droht der Weltuntergang durch die Apokalypse.

Wie das aussieht, könnt ihr euch ab dem 9. Februar selbst anschauen. Dann startet der neue Film von Twist-Ikone M. Night Shyamalan bei uns in den Kinos.

