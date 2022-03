Neuer Horrorfilm bald bei Amazon: Das reale Grauen im Trailer ist schrecklicher als jedes Monster

Mit Master wird bald ein packender neuer Horrorfilm auf Amazon erscheinen. Der erste Trailer schockiert schon jetzt. Auch ohne Monster.

Monster sind schön und gut. Aber so richtig gruselig wird es erst, wenn menschliche Abgründe ins Spiel kommen. Get Out-Macher Jordan Peele, der gerade einen neuen Horrorfilm in den Startlöchern hat, ist darin Meister. Und auf Amazon scheint der Schocker Master bald in dieselbe Kerbe zu schlagen. So fühlt sich zumindest der erste Trailer an.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Master an:

Master - Trailer (English) HD

Erster Trailer zum Amazon-Horror schockt mit fürchterlich realem Schrecken

Der Film dreht sich nämlich um drei Frauen, die an einer Universität in New England schockierende Entdeckungen machen. Darunter ist etwa die erste schwarze Vorsteherin eines dortigen Studentenheims, Professorin Gail Bishop (Regina Hall). Ob die Frauen dabei auf übernatürlichen Spuk oder menschliches Grauen wie Intoleranz und Rassismus treffen, gibt der Trailer noch nicht eindeutig Preis.

Dafür ist die Vorfreude auf Master aber bereits sehr hoch: Auf Rotten Tomatoes etwa überschlagen sich viele Quellen mit schwärmerischen Kritiken. Da ist es gut, dass Horror-Fans nicht mehr lange auf den Film warten müssen.

Wann kommt der Horror-Film Master zu Amazon Prime?

Denn Master soll schon am 18. März 2022 zu Amazon Prime kommen. Gerade auf Hauptdarstellerin Hall dürfte sich die Horror-Community dabei freuen: Sie ist vielen aus der Scary Movie-Reihe bekannt.

Horror-Nachschub: Die besten Serienstarts im März von Halo bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Master?