Horror-Highlight 2022: Deutscher Trailer für Nope von Jordan Peele verbirgt großes Geheimnis

Get Out-Schöpfer Jordan Peele meldet sich zurück mit Nope und macht mal wieder ein großes Geheimnis aus der Story des Horrorfilms. So auch im deutschen Trailer, den ihr hier schauen könnt.

Im Sommer wartet einer der geheimnisvollsten Horrorfilme des Jahres auf uns. Denn niemand weiß so richtig, worum es im neuen Film von Jordan Peele (Get Out) geht. Der erste Trailer war bereits sparsam im Umgang mit Hinweisen. Nun gibt es den Trailer für den geheimnisvollen Nope auch auf Deutsch.

Schaut euch den deutschen Trailer für Nope an:

Nope - Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum geht's in dem Horror-Highlight von Jordan Peele?

Wie der Trailer zeigt, spielt sich Nope auf einer Hollywood-Ranch ab, due Pferde speziell für den Einsatz in Filmen züchtet und trainiertn. Eines Nachts werden die Besitzer:innen Jill (Keke Palmer) und James (Daniel Kaluuya) jedoch Zeuge unerklärlicher Ereignisse.

Der Trailer macht allerdings ein großes Geheimnis um die Gründe für diese schauerlichen Geschehnisse. Was uns bei Jordan Peele nicht überraschen sollte. Der Regisseur und Autor ist bei Werbematerial extrem zurückhaltend, was Story-Details angeht. Das liegt auch daran, dass seine Horror-Erfolge Get Out und Wir mit großen Twists aufwarten.

Wann kommt Nope von Jordan Peele im Kino und wer gehört zur Besetzung?

Ab dem 21. Juli 2022 erfahren wir, was hinter der rätselhaften Invasion in Nope steckt. Dann startet der neue Filme Jordan Peele in den deutschen Kinos.

Und hier der Original-Trailer für den neuen Film von Jordan Peele:

Nope - Trailer (English) HD

Mit der Horror-Invasion müssen sich diesmal unter anderem Daniel Kaluuya (Get Out), Keke Palmer (Scream), Steven Yeun (The Walking Dead) und Michael Wincott (Strange Days) herumschlagen.

Auffällig ist außerdem ein Credit von Terry Notary im Cast, der ohne Rollenname geführt wird. Der Schauspieler hat nämlich viel Erfahrung mit der Darstellung von CGI-Wesen, etwa als Riesenaffe in Kong: Skull Island und nicht ganz so großer Affe in Planet der Affen: Survival. Ob er eine Art Bösewicht spielt?



Podcast zu Netflix & Co.: Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

