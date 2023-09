Neuer James Bond-Ersatz mit Henry Cavill: Im ersten Trailer wird einfach eine Katze vom Dach geworfen

Mit Argylle hat der Kingsman-Regisseur einen neuen Agenten-Film gedreht, der James Bond Konkurrenz machen könnte. In der Hauptrolle ist Henry Cavill dabei und jetzt gibt es einen ersten kurzen Trailer.

Nach dem Ende der Daniel Craig-Ära ist die Zukunft der James Bond-Reihe noch völlig offen. Bis ein Nachfolger feststeht, erwartet uns bald ein neuer Agenten-Blockbuster im Streaming-Bereich. Kingsman-Regisseur Matthew Vaughn hat mit Argylle einen Spionage-Roman verfilmt, der mit Henry Cavill in der Hauptrolle viel Hit-Potenzial hat. Bevor der Film 2024 zu Apple TV+ kommt, ist jetzt ein erster kurzer Teaser erschienen.

Hier ist die erste Argylle-Vorschau:

Argylle - Teaser (HD)

Darum geht es in Argylle mit Henry Cavill

Der Film basiert auf dem Roman von Elly Conway und handelt von der Top-Spionin Frances Coffey, die einen russischen Magnaten an der Bergung eines verschollenen Schatzes hindern will. Hierfür setzt sie auf die Unterstützung des Agenten Argylle, der eine dunkle Vergangenheit hat.

Viel zu sehen gibt es im ersten Argylle-Teaser noch nicht. Wir fragen uns trotzdem schon jetzt, was Sam Rockwell da mit der Katze macht. Ansonsten sind in dem Film noch Stars wie Bryce Dallas Howard zu sehen.

Wann kommt Argylle mit Henry Cavill zu Apple TV+

Der Agenten-Blockbuster mit Henry Cavill kommt am 1. Februar 2024 ins Streaming-Abo von Apple TV+. Vermutlich wird der Konzern dem Film auch einen limitierten Kinostart bescheren.

