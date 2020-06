Neuer Justice League spätestens in einem Jahr: Details zur Snyder-Cut-Veröffentlichung

2021 wird der Snyder-Cut von Justice League doch noch veröffentlicht. Jetzt gibt es neue Details, wann die alternative Schnittfassung des DC-Films erscheint.

Mit dem Snyder-Cut von Justice League dürfen sich DC-Fans auf ein völlig neues Filmerlebnis einstellen. Mit der offiziellen Ankündigung der Veröffentlichung verriet das Studio Warner Bros. bereits, dass die alternative Schnittfassung von Zack Snyders Blockbuster in den USA 2021 auf dem Warner-Streamingdienst HBO Max erscheinen wird.

Justice League auf Amazon Zum Deal Deal

Offen blieb bisher noch, wann Zack Snyder's Justice League genau kommt. Auch wenn das Datum weiterhin noch nicht konkret feststeht, wurde jetzt immerhin schon ein genauerer Zeitraum für die Veröffentlichung des großen DC-Ereignisses enthüllt.

Im Video könnt ihr euch die offizielle Ankündigung zum Snyder-Cut anschauen

Zack Snyder's Justice League - Announcement Teaser (English) HD

Der Snyder-Cut von Justice League soll in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen

In einem neuen Interview mit Variety sprach Sandra Dewey, die als WarnerMedia Entertainments President of Productions und Business Operations auch für die Geschäfte von HBO Max verantwortlich ist, über den Snyder-Cut. Dabei gab sie an, dass die neue Justice League-Version im Zeitraum von Anfang bis Mitte 2021, also noch in der ersten Jahreshälfte, bei Warners Streamingdienst erscheinen wird.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung des Snyder-Cuts steht damit immer noch aus. Für deutsche DC-Fans bleibt außerdem weiterhin die Frage offen, wann und wie die neue Justice League-Fassung hierzulande zu sehen sein wird. Da HBO Max in den nächsten Jahren nicht in Deutschland starten wird, dürfte sich Sky aufgrund von bestehenden Verträgen mit HBO den Snyder-Cut sichern.

Einen ersten Teaser zum neuen Justice League könnt ihr euch schon anschauen

Für den Snyder-Cut fällt erstmal noch einiges an Arbeit an. Mit einem Budget von mindestens 30 Millionen Dollar wird Zack Snyder sein komplettes Postproduktionsteam nochmal zusammentrommeln, um bestehendes Material in Form zu bringen, alte Effekte fertigzustellen sowie neue Effekte anzufertigen und die Musik vollständig zu überarbeiten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie lange könnt ihr auf den Snyder-Cut von Justice League warten?