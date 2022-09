Neuer Karate Kid-Film kommt, als würde Cobra Kai nicht existieren: Was soll das?

Viele Fans hoffen auf eine Verbindung zwischen Cobra Kai und dem neuen Karate Kid-Film. Der Schöpfer der Netflix-Serie erteilt solchen Hoffnungen eine Absage.

Auch die 5. Staffel Cobra Kai ist ein Riesenhit auf Netflix. Das Serien-Sequel zur Kult-Reihe Karate Kid gilt vielen Fans als leuchtendes Beispiel einer geglückten, kreativen Fortsetzung. Es ist daher umso frustrierender, dass der neu angekündigte Karate Kid-Film offenbar keinerlei Verbindung zur Serie schlägt.

Neuer Karate Kid-Film hat keinen Bezug zu Netflix-Hit Cobra Kai

Das legt zumindest ein Twitter-Kommentar von Cobra Kai-Schöpfer Jon Hurwitz nahe.

Wir würden gerne irgendwann Kinofilme im Universum von Cobra Kai und Karate Kid drehen. Aber [der neue Film] kommt nicht von uns und konzentriert sich nicht auf den Cobra Kai-Cast. Ich weiß nur wenig darüber, drücke aber die Daumen.

Zum neu angekündigten Karate Kid-Film sind bisher weder Besetzung noch Handlung bekannt (via Variety ). Eine dramaturgische Brücke zur Netflix-Serie lag daher für viele Fans nahe. Einige werden vom fehlenden Bezug aufgebracht sein. Cobra Kai bewahrt das Karate Kid-Erbe immerhin im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer. Und wäre in weiten Teilen für den Erfolg eines künftigen Films mitverantwortlich.

Wann kommt der neue Karate Kid-Film ins Kino?

Immerhin das Veröffentlichungsdatum des neuen Kino-Abenteuers ist bereits bekannt. Es soll am 7. Juni 2024 in die US-Kinos kommen. Hierzulande ist mit einem Kinostart am 6. Juni zu rechnen.

