Neuer Karate Kid-Film kommt nach Ende der Netflix-Serie und es gibt schon 10.000 Bewerbungen für die wichtigste Rolle

Cobra Kai soll auf Netflix enden, aber im Kino blüht das Karate Kid-Franchise auf: Die Produzenten des neuen Films haben jetzt schon mehr als 10.000 Bewerber für die Hauptrolle.

Das Karate Kid-Franchise ist mittlerweile fast 40 Jahre alt, zeigt aber keine Müdigkeitserscheinungen. Das ist nicht zuletzt der grandiosen Netflix-Serie Cobra Kai zu verdanken, die die Story der ersten Filme auf kreative Art wieder aufgriff. Zwar soll sie bald mit einer sechsten und letzten Staffel enden, aber Nachschub steht schon in den Startlöchern: Jackie Chan und Ralph Macchio arbeiten an einem neuen Film und suchen nach Schauspielern für die Hauptrolle. Die Bewerber rennen ihnen schon jetzt die Türen ein.

Netflix-Star Ralph Macchio und Jackie Chan haben schon 10.000 Karate Kids

Wie der Hollywood Reporter kürzlich berichtete, seien 24 Stunden nach dem ersten Casting-Aufruf bereits mehr als 10.000 Bewerbungen für die Hauptrolle eines jungen Karate-Schülers eingegangen. Wie im Bewerbungsaufruf zu sehen ist, spielen Faktoren wie Mandarin-Sprachkenntnisse und Kampfsport-Erfahrung bei der Auswahl eine Rolle.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue Karate Kid-Film soll sich um einen Jugendlichen drehen, der aus China an die Ostküste der Vereinigten Staaten zieht. Jackie Chan wird erneut in seine Rolle aus dem Karate Kid-Film von 2010 schlüpfen. Ralph Macchio spielt wie in Cobra Kai das erste Karate Kid, Daniel LaRusso.

Wann kommen Cobra Kai Staffel 6 und der neue Karate Kid-Film?

Für den neuen Karate Kid-Film gibt es bisher noch kein Startdatum, wir rechnen allerdings nicht vor Ende 2025 mit einer Veröffentlichung. Auch die sechste und letzte Staffel von Cobra Kai hat noch keinen Termin. Sie wird wohl nicht vor Mitte 2024 erscheinen.

Podcast: Die 5 größten Streaming-Dienste im Vergleich

Welcher Streaming-Dienst lohnt sich eigentlich für wen? Diese Frage stellen wir uns in der aktuellen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben uns deswegen fünf große Streaming-Dienste in Deutschland ausgesucht und stellen sie vor. Dabei beantworten wir wichtige Fragen zum Preis, zu den angebotenen Serien und Filmen und mehr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.