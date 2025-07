Neuer Netflix-Thriller mit Squid Game-Star wird Brick in den Film-Charts gefährlich

Der deutsche Mystery-Thriller Brick könnte bei Netflix schon bald von einem anderen spannenden Film mit Squid Game-Star entthront werden. Auch darin geht es um seltsame Geschehnisse in einer Wohnung.

Die aktuelle Platz 1 in den Film-Charts von Netflix ist nach wie vor Brick mit Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, die in ihre Wohnung eingemauert werden. Auf Platz 2 schleicht sich aber neuerdings ein weiterer Thriller an, in dem eine Residenz ebenfalls zum Schauplatz spannender Vorkommnisse wird.

Die Rede ist vom südkoreanischen Film 84 m² mit Squid Game-Star Kang Ha-neul in der Hauptrolle.

Südkoreanischer Netflix-Thriller 84 m² zieht in die Netflix-Charts ein

In 84m² von Regisseur Kim Tae-joon (Unlocked) erfüllt sich Noh Woo-sung (Kang) trotz harscher Bedingungen auf dem Seouler Immobilienmarkt den Traum von der eigenen Wohnung. Drei Jahre nach seinem Einzug ist er komplett KO, muss zwei Jobs arbeiten, um die Hypothek abbezahlen zu können, und ist auch mental am Ende. Bis in den Wahnsinn treibt ihn dann auch noch ein mysteriöses Klopfen, das er nicht lokalisieren kann. Woo-sung setzt alles daran, den Klopfer ausfindig zu machen, denn seine genervten Nachbar:innen sind überzeugt, dass er hinter den Geräuschen steckt.

Hinter dem Klopfen steckt aber viel mehr als nur ein rücksichtsloser Nachbar, der Woo-sung den akustischen Affront in die Schuhe schieben will ...

In Squid Game war Hauptdarsteller Kang übrigens als Dae-ho aka Spieler 388 zu sehen, der ab Staffel 2 an den tödlichen Spielen teilnahm. K-Drama-Fans könnten ihn darüber hinaus aus der Serie When the Camellia Blooms kennen.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus

Südkorea erweist sich damit erneut als Content-Schatztruhe für Netflix. Squid Game ist mit seiner Finalstaffel immer noch auf Platz 3 der Serien-Charts und die Nummer 4 in den Film-Charts ist zwar eine US-Produktion, befasst sich aber thematisch mit dem Trendthema K-Pop.